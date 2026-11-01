بنوك الإمارات تسجل أرباحاً قياسية بـ 72.4 مليار درهم بنمو 7.2%

قطاع البنوك الإماراتية يحقق أرباحاً صافية بقيمة 72.4 مليار درهم خلال 9 أشهر بنمو 7.2% مدفوعاً بزيادة القروض والسيولة

حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج مالية استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لإحدى عشرة مصرفاً محلياً مدرجاً إلى مستويات قياسية بلغت 72.4 مليار درهم، مسجلةً نمواً سنويًا بنسبة 7.2%، مما يؤكد قوة الاقتصاد الوطني ومرونة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات.

نمو القروض يدعم أرباح البنوك الإماراتية

وقد عزز هذا الأداء المتميز مكانة البنوك المحلية كأحد أبرز المستفيدين من قوة ومؤشرات الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل النمو المتواصل والمستقر في مجالي القروض والتمويلات، إلى جانب زيادة حجم الأعمال والمعاملات المصرفية اليومية، والحفاظ على مستويات عالية وجيدة من السيولة ورأس المال، مما يعكس قوة الملاءة المالية لجميع البنوك وإقبال المستثمرين على القطاع.

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وأظهر مسح ميداني شمل إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية المختصة أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري قد زادت بنسبة 7.2% أو ما يعادل 4.85 مليار درهم، مقارنةً بأرباح صافية بلغت 67 ملياراً و570 مليون درهم فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.

وعلى صعيد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصلت أرباح تسعة بنوك مدرجة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.4 مليار درهم بزيادة كبيرة بمقدار 10.3%، مقارنةً بأرباح بقيمة 34.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على حيوية السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والعالميين.

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في المقابل، بلغ مجموع أرباح خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 34 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.83%، مقابل أرباح بلغت 32 ملياراً و770 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم 2025، مما يعكس الاستقرار النسبي في أداء هذه المؤسسات المالية الكبرى.

الإمارات دبي الوطني يتصدر قائمة البنوك ربحية

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 2% في صافي الأرباح ليصل إلى 19.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة التي ساهمت في تعزيز هوامش الربح.

وفي سياق متصل، حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً ومستقراً، حيث بلغ صافي أرباحه 16.46 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر، مسجلاً زيادة بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 29.71 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 5.74 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6.5%، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة.

وزاد صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 27% لتصل إلى 10.3 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل، مما يؤكد قدرة البنك على التكيف مع متطلبات السوق.

نمو متفاوت لأرباح البنوك الإسلامية والمحلية

وسجلت الأرباح الصافية لبنك المشرق نمواً ملحوظاً بنسبة 18% لتصل إلى 6.12 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة الدقيقة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، كما سجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 18%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي سادت السوق.

فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فيما زادت الإيرادات بنسبة 6% لتبلغ 9.7 مليارات درهم، نتيجة نجاح المصرف في تنويع مصادر الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات المالية المتنوعة التي يقدمها.

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وقد تمكن مصرف دبي الإسلامي من تحقيق أرباح صافية بلغت 5.4 مليارات درهم خلال التسعة أشهر، إذ انخفضت الأرباح بنسبة 2%، بينما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4% لتصل إلى 2.68 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات.

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً صافية بنحو 2.52 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 21.3% مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية، كما ارتفع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9% ليصل إلى 1.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026.

وزادت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى مليار درهم بنسبة نمو 10.5%، بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن الواضح في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة، فيما سجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بقيمة 558 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى، بنمو قدره 28.5% مقارنة بـ435 مليون درهم بذات الفترة من العام الماضي.

ونجح بنك أم القيوين الوطني في تحقيق أرباح صافية بقيمة 378 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما زادت أرباح البنك العربي المتحد إلى 333 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى بزيادة 6%، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

ولكن، شهد مصرف عجمان تراجعاً في الأرباح الصافية لتبلغ نحو 326.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلاً تراجعاُ بنسبة 14.2% مقارنة بـ380 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يتطلب مراجعة استراتيجية للتعامل مع تحديات السوق الحالية.