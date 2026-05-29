بنما تسعى لتجديد اتفاق الشحن البحري مع الصين رغم ضغوط ترامب

أعرب الرئيس البنمي عن ثقته في تجديد اتفاق الشحن مع الصين بعد لقاء وزيري الخارجية في نيويورك

تسعى بنما إلى تجديد اتفاق الشحن البحري مع الصين ، رغم الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قناة بنما الاستراتيجية. وقد أعرب الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو عن ثقته في إمكانية تجديد الاتفاق، مشيراً إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي قائم على الاحترام المتبادل.

وجاء هذا التصريح بعد لقاء جمع وزيري خارجية البلدين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعود جذور الاتفاق إلى عام 2017 عندما أقامت بنما والصين علاقات دبلوماسية، ثم أضفت طابعاً رسمياً على اتفاق بحري يمنح السفن البنمية تعرفات تفضيلية وإجراءات بيروقراطية مبسطة في الموانئ الصينية.

ورغم الفوائد التي جناها البلدان من هذا الاتفاق، إلا أن العلاقات شهدت توتراً بعد أن ألغت بنما امتياز شركة من هونغ كونغ لتشغيل ميناءين على القناة، مما دفع الصين إلى تشديد الضوابط على السفن البنمية. وأكد مولينو في مؤتمر صحافي أن اللقاء كان خطوة بالغة الأهمية، معرباً عن أمله في حوار قائم على الاحترام. من جانبه، صرح وزير خارجية بنما، خافيير مارتينيز-أتشا، أن نظيره الصيني أبدى استعداداً كبيراً لإجراء مفاوضات مفيدة للطرفين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الممر المائي الحيوي توترات متزايدة، حيث عاد ترامب إلى السلطة متعهداً باستعادة السيطرة الأميركية على القناة التي تم تسليمها لبنما بموجب اتفاق عام 1977. وتُعد قناة بنما شرياناً للتجارة العالمية، حيث تعبرها حوالي 5% من التجارة البحرية العالمية، مما يجعلها محط أنظار القوى الكبرى. وتتمتع الصين بحضور قوي في القناة من خلال استثماراتها في الموانئ والبنية التحتية، الأمر الذي يثير قلق واشنطن.

ويرى مراقبون أن تجديد الاتفاق سيعزز مكانة بنما كمركز لوجستي عالمي، لكنه قد يزيد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يسعى مولينو إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على العلاقات مع الصين وتجنب إثارة غضب واشنطن. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في الأسابيع المقبلة، وسط ترقب دولي لنتائجها. وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن بنما تسعى إلى ضمان أفضل الشروط لسفنها التجارية، مع الحفاظ على سيادتها على القناة.

وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تعزيز وجودها في أميركا اللاتينية من خلال مبادرات مثل الحزام والطريق، مما يجعل هذه المفاوضات اختباراً للعلاقات بين القوى الكبرى في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن بنما تعتمد بشكل كبير على عائدات القناة، التي تشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، فإن أي تغيير في سياسة الشحن قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البنمي. ويواجه مولينو تحديات داخلية أيضاً، حيث يطالب المعارضون بشفافية أكبر في المفاوضات.

ومع تصاعد rhetoric السياسي، يبقى السؤال حول ما إذا كانت بنما ستتمكن من الحفاظ على استقلاليتها في ظل الضغوط الأميركية الصينية. وتشير التوقعات إلى أن الاتفاق قد يتم تجديده بشروط جديدة تراعي مصالح الطرفين، مع إضافة بنود تتعلق بالشفافية وحقوق العمال. كما قد تشمل المفاوضات تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والطاقة. وفي النهاية، يبدو أن بنما تسير على حبل مشدود في علاقاتها مع القوتين العظميين، لكنها تظل واثقة من قدرتها على تحقيق مصالحها الوطنية





