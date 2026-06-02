بنك الإمارات دبي الوطني يتصدر مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس نضجه في تبني الذكاء الاصطناعي وتكامله في استراتيجيته المصرفية.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن حصوله على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو إنجاز يعكس المكانة الرائدة التي يحتلها البنك كواحدة من أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي .

يُعد مؤشر إيفيدنت أول معيار مستقل قائم على البيانات لقياس مدى نضج البنوك في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بتقييم أكبر المؤسسات المالية في المنطقة عبر أربعة محاور رئيسية: المواهب، والابتكار، والريادة، والشفافية. وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني أداءً استثنائياً في هذه المعايير، مما وضعه في صدارة المؤشر عند انطلاقه لأول مرة، ويبرز ذلك قوة استراتيجيته في مجال الذكاء الاصطناعي التي لا تقتصر على كونها أجندة تقنية منفصلة، بل تمثل قدرة أساسية متكاملة على مستوى المؤسسة بأكملها.

ويؤكد هذا التقدير على التزام البنك بقيادة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، حيث يمثل التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية محددة تقع في صميم استراتيجية أعمال المجموعة، وبرنامج خدمة العملاء، وبرامج الموارد البشرية، وتتماشى بشكل وثيق مع أجندة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تحولاً جذرياً نحو الرقمنة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة حاسمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء وإدارة المخاطر.

وقد استثمر بنك الإمارات دبي الوطني بشكل كبير في بناء كوادر بشرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتبني تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والتحليلات التنبؤية، مما مكنه من تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وشخصية للعملاء. كما أن التعاون مع شركات تكنولوجية رائدة مثل إيفيدنت يعزز مكانة البنك كمركز إقليمي للابتكار في الخدمات المالية.

وفي هذا السياق، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يحصلنا على هذا التقدير دليلاً على تطلعاتنا لريادة المنطقة في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة التي تركز على العملاء. ويتمثل نهجنا في دمج الذكاء الاصطناعي بصورة عميقة في ثقافتنا، بما يضمن تمكين كوادرنا البشرية بشكل مباشر من خلال تقنياتنا وتبسيط تجربة الخدمات المصرفية لعملائنا.

ومع مضينا قدماً في مسيرتنا للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنواصل الاستثمار في المواهب والابتكار ومستقبل الخدمات المصرفية، بما يعزز مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة. وأضاف نيلسون أن البنك يخطط لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مجالات جديدة مثل مكافحة الاحتيال وإدارة الثروات والاستشارات المالية الآلية، مع التركيز على الحفاظ على معايير عالية من الأمان والخصوصية.

ومن جانبها، قالت ألكسندرا موسوي زاده، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة إيفيدنت: يعكس الأداء المتميز لبنك الإمارات دبي الوطني في مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي نهجه المتوازن في التحول الرقمي، مع أداء قوي في جميع معاييرنا لقياس المواهب والابتكار والريادة. ويُظهر هذا الأداء السمات التي يتحلى بها بنك وضع أسس التحول الرقمي، ويتجلى ذلك في احتضانه لأعلى نسبة من المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بين بنوك منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مجال تنفيذ البرمجيات وإدارة المنتجات.

وقد بدأت هذه الاستثمارات المبكرة تُترجم إلى نشر وتوسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، وبما يُوثق نتائج إيجابية ملموسة مرتبطة بهذه التطبيقات، لا سيما في تحسين إدارة الموارد البشرية وزيادة رضا العملاء. وأشارت موسوي زاده إلى أن مؤشر إيفيدنت يعتمد على تحليل بيانات عامة ومقابلات مع مسؤولي البنوك، مما يضمن موضوعية التقييم.

ويضع هذا التصنيف بنك الإمارات دبي الوطني في مرتبة متقدمة على 24 من أكبر بنوك المنطقة في كل من الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وقطر والكويت والمغرب وإسرائيل ومصر والأردن، مما يعكس التفوق الواضح للبنك في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي مقارنة بنظرائه. ويؤكد هذا الإنجاز على أن البنك ليس فقط في طليعة البنوك الرقمية في المنطقة، بل أيضاً نموذج يُحتذى به في دمج التكنولوجيا المتقدمة في العمليات المصرفية اليومية.

كما أن هذا التصنيف يعزز سمعة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، حيث تواصل الإمارات استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية. ويخطط بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة تطوير قدراته في الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وإطلاق برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين في هذا المجال. وبهذه الخطوات، يهدف البنك إلى تحقيق التميز في تجربة العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على معايير الامتثال والأمان السيبراني.

وفي الختام، يمكن القول إن حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكريم، بل تأكيد على التزام البنك بالابتكار المستدام واستعداده لمواجهة تحديات المستقبل المصرفي الذي يعتمد بشكل متزايد على التقنيات الذكية





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