حقق بنك الإمارات دبي الوطني فوزاً مميزاً بثلاث جوائز في جوائز الابتكار العالمية 2026، متقدمًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية الرقمية.

حقق بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً كبيراً بحصوله على ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي العالمية 2026. جاءت هذه الجوائز في حفل تنظمه مجلة ذا ديجيتال بانكر ، تقديراً للدور الرائد الذي يلعبه البنك في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

يُعد هذا الفوز نتاجاً مباشراً للجهود المركزة التي يبذلها البنك لتعزيز تجربة العملاء الرقمي، وتسريع عمليات الانضمام، ودعم هندسة البرمجيات بمعايير عالمية. تأتي هذه الجوائز لتعكس التزام البنك المستمر بتحقيق القفزات الرقمية في قطاع الخدمات المالية.

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تفوق رقمي في إجراءات الانضمام العملاء

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة التميز في استخدام الذكاء الاصطناعي لفتح الحسابات وتسهيل إجراءات الانضمام رقمياً. هذا الإنجاز يعكس فعالية منصة الوثائق الذكية التي طورها البنك أتمتة كاملة لعملية تصنيف المستندات واستخراج المعلومات الحيوية منها.

تعمل هذه المنصة المتطورة على التحقق من صحة الوثائق خلال عمليات الانضمام، مما يلغي الحاجة للكثير من الخطوات اليدوية المعقدة. وقد ساهم هذا التحول الرقمي الجذري في رفع نسبة اعتماد خدمة الانضمام الرقمي بشكل كبير، حيث ارتفعت من 25 % في البداية إلى 86 % حالياً.

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بالإضافة إلى رفع معدلات الاعتماد، أدى هذا التحسن التقني إلى خفض زمن تسجيل الانضمام بشكل ملحوظ. انخفض وقت المعالجة من حوالي 45 دقيقة في السابق إلى 20 دقيقة فقط في المتوسط الحالي، مما يوفر وقت العملاء ويحسن تجربتهم بشكل كبير.

ريادة تقنية لمنصة مطوري البرمجيات

حازت منصة تجربة المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني على جائزة أفضل منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. يقدم البنك هذه المنصة عبر مركز مطوري بنك الإمارات دبي الوطني المتخصص في الابتكار التقني.

تُدمج المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في جميع مراحل تطوير البرمجيات، مما يتيح للفرق الهندسية العمل بكفاءة أعلى بكثير. تغطي هذه العمليات مراحل التصميم، والتطوير، والاختبار، والنشر، مع الالتزام الصارم بمعايير الأمن وهندسة التصميم والحوكمة الخاصة بالبنك.

تدعم هذه المنصة المتقدمة أكثر من 2500 مهندس ومصمم يعملون ضمن أكثر من 200 فريق عمل مرن ومتنوع. يبلغ معدل استخدام المنصة اليومي حوالي 95 %، مما يشير إلى اعتمادها الواسع بين الكوادر التقنية. تسهم هذه الأداة في تسريع عملية إنجاز البرمجيات بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأساليب التقليدية.

تحسين تجربة العملاء عبر الخدمات الصوتية

حصل بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً على جائزة التميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء - الخدمات المصرفية الصوتية. يتيح النظام الجديد للعملاء تقديم طلباتهم باللغة الطبيعية، دون الحاجة إلى استخدام أكواد معقدة أو قوائم محددة.

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من خلال دعم أكثر من 60 تجربة مصرفية مختلفة، حققت المنصة زيادة كبيرة في الكفاءة التشغيلية. تمكنت الخدمة من تحقيق زيادة قدرها خمسة أضعاف في إنجاز الخدمات الذاتية، مما جعل التفاعلات المصرفية الروتينية أسرع وأكثر سلاسة للمستخدمين.

أكد نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن هذا الفوز يعكس طموح البنك نحو رسم مستقبل الخدمات المصرفية التي تركز على العملاء في المنطقة. يعمل البنك حالياً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى جميع إدارات بنك الإمارات دبي الوطني.

يهدف البنك من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تمكين كوادره البشرية، وتسريع وتيرة الابتكار الداخلي، وتبسيط استخدام الخدمات المصرفية بالنسبة لعملائنا. ينصب التركيز الرئيسي للإدارة العليا على توسيع نطاق هذه القدرات بشكل مسؤول، مع إرساء أسس قوية من الحوكمة والثقة.

تعكس هذه الابتكارات مجتمعة كيفية تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني للذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف خدمة العملاء والعمليات والتكنولوجيا. يهدف هذا النهج الشامل إلى دعم التحول الرقمي الكامل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إنتاجية الموظفين بشكل مستمر.

تستند الجوائز الثلاث إلى حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في مؤشر إيفيدنت للذكاء الاصطناعي. يعزز هذا التصنيف مكانة البنك كبنك رقمي رائد، ويؤكد التزامه بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة.