بنك سنغافورة يخفض فتح الحسابات إلى 15 يوماً باستخدام الذكاء الاصطناعي

جيسون مو، رئيس بنك سنغافورة، يكشف عن دور الذكاء الاصطناعي في تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية.

أعلن جيسون مو ، الرئيس التنفيذي ل بنك سنغافورة ، خلال مشاركته في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، عن تبني البنك لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل مدة فتح الحسابات المصرفية الخاصة إلى 15 يوم عمل فقط. جاء هذا الإعلان في جلسة حوارية فردية بعنوان "عصر جديد للثروات العالمية: رأس المال والتكنولوجيا وصعود آسيا"، عُقدت في مدينة جميرا، حيث استعرض البنك رؤيته الاستراتيجية لتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط من خلال التكامل مع دبي كمركز إقليمي لإدارة الثروات.

تسريع الإجراءات المصرفية عبر الذكاء الاصطناعي

يُعدّ خفض فترة المعالجة من ستة أسابيع، وهي المتوسط السائد في القطاع، إلى نصف هذه المدة إنجازاً تقنياً ملموساً يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي المتطورين. تقوم هذه التقنيات بأتمتة عمليات التحقق ضمن إطار "اعرف عميلك" (KYC)، حيث تتولى جمع البيانات وإعداد التقارير اللازمة لدعم إجراءات العناية الواجبة بدقة وسرعة فائقة. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تلبية الطلب المتزايد من العملاء الدوليين الذين يبحثون عن خدمات مصرفية خاصة مرنة وفعالة في ظل التنافس العالمي المتصاعد على جذب رؤوس الأموال.

التكامل الاستراتيجي بين دبي وسنغافورة

وصف جيسون مو مدينة دبي بأنها مركز استراتيجي متكامل مع سنغافورة، مشيراً إلى أن النمو في كلا المركزين يعزز فرص الآخر بشكل متبادل. تعتمد جاذبية دبي الجغرافية على موقعها الذي يسهّل الوصول إليه من قارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى تطور منظومات التقنية والاستثمار المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي (DIFC). يُعتبر فرع البنك في DIFC أحد المراكز الاستراتيجية الثلاثة للبنك عالمياً، إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة، ويخدم العملاء في الشرق الأوسط وأوروبا، مع استمرار التوسع في إضافة موظفين جدد لمواكبة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الصينيين والتكتلات الاقتصادية.

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تحولات المكاتب العائلية والأسواق الآسيوية

تشهد احتياجات المكاتب العائلية تحولاً ملحوظاً نحو نهج مؤسسي أكثر تعقيداً في تخصيص الأصول وتنويع الاستثمارات، مما يرفع سقف متطلباتها من البنوك الخاصة. يتطلع هؤلاء العملاء للحصول على طيف متكامل من الفرص، بدءاً من الأسواق العامة وصولاً إلى الأسواق الخاصة، مع اهتمام خاص باستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة له مثل مراكز البيانات والطاقة. يستفيد البنك من شبكة مجموعته الأم "أو سي بي سي" (OCBC) في الصين الكبرى ودول آسيان لدعم العملاء الراغبين في استكشاف هذه الفرص النوعية في الأسواق الآسيوية، مما يعزز الروابط الاستثمارية بين المنطقة وآسيا.

التحديات الأمنية والمستقبل السيبراني

نبّه جيسون مو إلى أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يفرض ضرورة توفير حماية سيبرانية متينة لضمان أمن المعلومات المالية. مع توجه العملاء لتطوير وكلائهم ولوحات المتابعة الخاصة بهم لإدارة بياناتهم، يرى البنك أن الأمن السيبراني يمثل تحدياً كبيراً يتطلب اهتماماً خاصاً لتجنب المخاطر المحتملة. يربط مركز بنك سنغافورة في دبي العملاء بالفرص العالمية المتاحة، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية، ويتوقع البنك أن تلعب دبي دوراً متنامياً في نمو أعمال البنك بالشرق الأوسط بالتزامن مع تعمق هذه الروابط الاستثمارية.