بنك الإمارات دبي الوطني يطلق رؤى سوقية بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق ENBD X

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة جديدة توفر رؤى سوقية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية من خلال تطبيق ENBD X بالتعاون مع Bridgewise.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني رسمياً عن إطلاق خدمة مبتكرة تهدف إلى تمكين عملاء الثروات الرقمية من الوصول الفوري إلى رؤى سوقية متطورة ومحللة، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يأتي هذا الإعلان في إطار التعاون الاستراتيجي مع منصة Bridgewise ، وهي منصة استشارات استثمارية عالمية رائدة تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق المالية.

إطلاق خدمة الذكاء الاصطناعي في ENBD X

تتوفر الميزة الجديدة الآن عبر تجربة مدمجة بالكامل داخل تطبيق ENBD X، دون فرض أي تكاليف إضافية على العملاء المشاركين في التجربة الأولى. تقوم هذه الخدمة بمراقبة ورصد التحركات المهمة والحيوية في الأسواق العالمية، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، لضمان تغطية شاملة للمحافظ الاستثمارية.

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يهدف بنك الإمارات دبي الوطني من خلال هذا الابتكار إلى تبسيط عملية اتخاذ القرارات المالية، حيث يحصل العملاء على تحليلات دقيقة ومخصصة مصممة لتناسب محافظهم الاستثمارية الحالية. يساعد هذا التخصيص المستخدمين على فهم العوامل المؤثرة في تقلبات الأسعار وأسباب تغيرات السوق، دون الحاجة إلى متابعة مصادر أخبار خارجية متعددة أو قضاء ساعات في تحليل البيانات المعقدة.

التوسع التدريجي وجمع ملاحظات المستخدمين

وتتوفر هذه الخدمة المتطورة حالياً لمجموعة مختارة من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني، كمرحلة تجريبية لضمان الجودة والفعالية. يخطط البنك لجعل هذه الميزة متاحة على نطاق أوسع لتشمل جميع العملاء بنهاية الشهر الجاري، وذلك استناداً إلى المعطيات المتوقعة من فترة الإطلاق المحدودة.

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سيتم استغلال آراء المستخدمين الأوائل وتجاربهم لتحسين وتطوير التجربة التقنية والتحليلية قبل الإطلاق الشامل، مما يضمن تقديم أفضل قدر ممكن من الفائدة والدقة للمستفيدين. يأتي هذا الإطلاق لتأكيد التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بتيسير الاستثمار الرقمي، حيث يمكن للعملاء الآن الاستثمار في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة في مجموعة متنوعة من الأصول.

استثمار رقمي شامل عبر المنصة

يوفر تطبيق ENBD X منصة متكاملة تتيح للعملاء تداول الأسهم المحلية والعالمية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة والسندات والصكوك الجزئية. كما تتيح المنصة إمكانية الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة والسبائك الذهبية والفضية، مما يجعلها حلاً شاملاً لإدارة الأصول المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وفي هذا الصدد، صرح نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بأن البنك يواصل الاستثمار في التقنيات التي تلبي احتياجات عملائهم المتنامية. وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى تحويل رحلة إدارة الثروات إلى مسار أكثر سلاسة وشفافية، مع توفير معلومات حول تحركات السوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

تسهيل فهم تقلبات الأسواق للعملاء

وأكد محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن دمج رؤى Bridgewise المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق ENBD X يسعى إلى تسهيل فهم العملاء لما يحدث في الأسواق وانعكاس ذلك المباشر على استثماراتهم. وشدد على أن هذه الخطوة تمثل تطوراً نحو جعل التطبيق أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة في ظل التقلبات السريعة.

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من جانبه، أوضح دور إليغولا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في Bridgewise، أن بنك الإمارات دبي الوطني كان من أوائل من وثقوا بهم كمستثمر وشريك استراتيجي. وأشار إليغولا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعتبر من أكثر الأسواق جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من فرص النجاح المشترك والنمو طويل الأمد بين الطرفين.

خلفية شراكة Bridgewise مع البنك

يعتبر هذا الإطلاق أول حل تقدمه Bridgewise لعملاء الثروات الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، مما يمثل سابقة مهمة في مجال التكامل بين القطاع المالي والتقني. يستند هذا التعاون إلى مشاركة البنك في جولة الاستثمار الأولى "السلسلة أ" لشركة Bridgewise، وذلك عبر صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو الذراع المعنية برأس المال الاستثماري.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت Bridgewise على ترخيص رسمي من مركز دبي المالي العالمي، مما يعزز من شرعية ووضوح العمليات التجارية المقدمة عبر هذه المنصة الجديدة. يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول في كيفية تقديم الخدمات الاستشارية الرقمية، حيث يدمج البنك بين خبرته المصرفية العريقة والتقنيات الحديثة لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه.