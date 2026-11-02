بنك الإمارات دبي الوطني يطلق حاضنة الذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الصغيرة

إطلاق برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية لتبني الذكاء الاصطناعي من بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع فيزا وأمازون لدعم رواد الأعمال.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني رسمياً عن بدء المرحلة الجديدة من برنامجه الاستراتيجي، والذي تم تحويله وتحديثه ليصبح الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية لتبني الذكاء الاصطناعي والمعروفة اختصاراً بـ NDTI AI. يأتي هذا الإعلان في إطار السعي الحثيث لتسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بين القطاع الخاص، مع تركيز خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين الإماراتيين من خلال حلول عملية وقابلة للتنفيذ.

آليات عمل برنامج تسريع تبني الذكاء الاصطناعي

يتم حالياً تطوير برنامج NDTI AI ليكون محركاً رئيسياً يساعد الشركات القائمة التي يملكها مواطنون إماراتيون على دمج حلول الذكاء الاصطناعي في أنشطتهم اليومية لتحقيق نتائج ملموسة. يركز البرنامج على الانتقال بالمشاريع من مرحلة الأفكار الأولية والتجارب النظرية، وصولاً إلى مرحلة الإنتاج الفعلي والتشغيل المستدام. يتم ذلك من خلال تحديد حالات الاستخدام ذات القيمة العالية والعمل الوثيق مع كل شركة لضمان نجاح التطبيق.

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يعتمد البرنامج نهجاً مرناً وقائياً على الاستكشاف، حيث يتم تصميم حالات الاستخدام لتناسب الاحتياجات الفريدة لكل شركة مشاركة بدلاً من اعتماد مجموعة ثابتة من الحلول الجاهزة. تشمل مجالات التطبيق المحتملة خدمة العملاء، والمبيعات والتسويق، وأتمتة سير العمل والوثائق، بالإضافة إلى الإدارة المالية، والامتثال، وتحليلات التنبؤ. سيتم اختيار كل مجموعة من أربع إلى خمس شركات صغيرة ومتوسطة من قاعدة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني، مع توقع تنفيذ البرنامج على دفعتين سنوياً لضمان الجودة والتركيز على النتائج القابلة للقياس.

الشراكات الاستراتيجية ودعم منظومة الابتكار

يحظى هذا البرنامج بدعم قوي من عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع التقني والمالي، بما في ذلك مركز إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي، وشركة فيزا العالمية، وشركة أمازون ويب سيرفيسز. يتولى بنك الإمارات دبي الوطني مسؤولية إدارة عمليات البرنامج واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، بينما يلعب مركز إنوفيشن هب دوراً محورياً في تصميم البرنامج وتسهيل الوصول إلى المنظومة البيئية للابتكار.

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يسهم الشركاء التقنيون مثل فيزا وأمازون ويب سيرفيسز من خلال تقديم خبراتهم التقنية والبنية التحتية اللازمة لضمان نجاح التطبيقات التقنية. يمثل هذا التحول في البرنامج نقلة نوعية من التركيز التقليدي على حاضنات الأعمال الناشئة، إلى تقديم دعم عملي ومباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل بالفعل جزءاً أساسياً من اقتصاد الدولة.

تأثير مباشر على رواد الأعمال والاقتصاد المحلي

صرح روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بأن تبني الذكاء الاصطناعي يبدأ بتحديد الحالات المناسبة والحصول على الدعم اللازم للتطبيق. وأضاف أن الجمع بين الشركاء الرائدين سيساعد أصحاب الأعمال على تقييم الفرص واختبار الحلول المناسبة، مما يعزز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من تنافسيته في السوق.

من جانبه، أكد ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إدارة الأعمال وفتح فرص نمو جديدة. أشار مكاري إلى أن فيزا ستوظف خبراتها في المدفوعات وقدراتها الابتكارية لمساعدة الشركات على تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية قابلة للتوسع، مما يدعم تبني التقنيات بشكل مسؤول ويعزز الاقتصاد المحلي.