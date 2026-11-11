بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة مع جي بي مورغان لتطوير حلول الثروات الرقمية

أعلنت بنك الإمارات دبي الوطني توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول لتوسيع عروض صناديق المؤشرات المتداولة وتحسين تجربة العملاء الرقمية في مجال إدارة الثروات.

أعلنت بنك الإمارات دبي الوطني ، رقم 02/03/2024، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول بهدف تعزيز وتطوير الحلول الرقمية لإدارة الثروات والاستثمار لعملاء البنك. تتمحور الاتفاقية حول توفير إطار يتيح لكلتا المؤسستين استكشاف سبل إتاحة صناديق المؤشرات المتداولة النشطة التابعة لجي بي مورغان عبر منصة إدارة الثروات الرقمية التابعة ل بنك الإمارات دبي الوطني.

نطاق التبادل الرقمي لصناديق المؤشرات

تسعى المذكرة إلى توسيع نطاق وصول المستثمرين الإماراتيين إلى أسواق دولية متنوعة من خلال دمج الصناديق النشطة في المنصة الرقمية. ستصبح صناديق المؤشرات المتداولة المتاحة للمستثمرين ضمن حزمة الاستثمارات الرقمية المبنية على واجهة البنك المحسّنة. هذا ينعكس مباشرةً على إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية عالمية بوسائل سهلة ومباشرة.

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التعاون لاستكشاف فرص التوعية واستثمار الرؤية السوقية

يشمل الاتفاق إمكانية التعاون في توعية وتثقيف العملاء عبر محتوى رقمي مدعوم ببيانات ورؤى تحليلية للخطوط المالية العالمية. ستشارك كل من البنك وجي بي مورغان خبراتهم لتطوير أدوات رقمية تفاعلية توجه المستثمرين نحو استراتيجيات استثمار محسّنة. كما تسعى الطرفين إلى إطلاق فعاليات ومبادرات تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعّالة للعملاء.

رؤى القادة الموقّعين عن حماس المشترك

قال رائد الجاسر، رئيس قطاع إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان مكتوب، 'يسرنا أن نتعاون مع جي بي مورغان في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا لتطوير عروض خدماتنا الرقمية في إدارة الثروات.' وأضاف، 'ذلك سيعزز طلبنا الإقليمي على الفرص العالمية ويتيح للعملاء رؤى عملية لتحقيق أهدافهم المالية.'

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في المقابل، أوضح كلود كورتزو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جي بي مورغان، 'إن المنصات الرقمية ستشكل تحولاً واضحاً في سبل وصول العملاء إلى الاستثمارات وتفاعلهم مع الأسواق. نحن نؤمن بأن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة للنمو ويعزز مركز دبي كمركز مالي عالمي.'

المستقبل المتوقع للمعاونة وتوسيع الخدمات

من المتوقع أن تبدأ سيناريوهات التطبيق منذ شهر سبتمبر 2024، مع إطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل الأدوات التحليلية والتوعية الاستثماريّة. كما من المحتمل أن يشمل التعاون مسودات ورقابة على جودة المحتوى الرقمي وتطوير برامج للتمكين المالي للمستثمرين. تظل خطوة البنك والجهة العالمية مهمة لتطوير البنية التحتية الرقمية في قطاع الثروات بالمملكة.