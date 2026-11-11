بنك جي إف إتش يعلن أرباحه للربع الثالث وتوقعاته المتقدمة

أظهر بنك جي إف إتش ارتفاعاً في صافي الربح وارتفاعاً في ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى، مع توضيح لأدائه في إدارة الثروات والتمويل والتمويل العقاري.

أفصح بنك جي إف إتش بخصلة من الأرباح القوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسجيل صافي ربح للمساهمين بلغ 116.29 مليون دولار، ارتفاعاً نسبته 14.83٪ مقارنة بالعام السابق.

تقرير الربع والتحليل المالي

وحقق البنك في الربع الثالث صافي ربح عائد على المساهمين 40.09 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17.81٪ مقابل 34.03 مليون دولار في الربع المقابل بالعام 2025. وارتفعت ربحية السهم للربع إلى 1.16 سنت أمريكي، نسبة مضافة 23.40٪ مقارنة بـ0.94 سنت في الربع السابق.

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عمومًا، بلغت ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى 3.36 سنت، ارتفاعاً نسبته 18.73٪ مقارنة بـ2.83 سنت في الفترة المطابقة بــ 2025. كما ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 440.44 مليون دولار، بزيادة 5.07٪ عن 419.20 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2025.

المصروفات والأصول والملف المالي العام

سجل البنك إجمالي المصروفات بما في ذلك المصروفات الضريبية 323.24 مليون دولار، ارتفاعاً نسبته 2.86٪ عن 314.25 مليون دولار في العام السابق. بينما زادت إجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى 1.05 مليار دولار، زيادة نسبتها 2.52٪ مقارنة بـ1.02 مليار دولار في نهاية 2025.

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المجموع الكلي للأصول بلغ 12.23 مليار دولار، ارتفاعاً نسبته 0.25٪ معقولا. وحافظ البنك على سيولة مستقرة مع إجمالي الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار. كانت نسبة تغطية السيولة 127٪ في الربع الثالث، مع نسبة صافي التمويل المستقر 144.1٪ في نهاية الربع.

الخصائص الرئيسية للقطاع والخدمات المالية

يعزز شكل آخر النتائج النمو القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار الذي ارتفع 82.10٪، ودخل الائتمان والتمويل بنسبة 8.89٪. ويستمر البنك في توسيع خدماته عبر التفعيل 390 حساباً جديداً في إطار تحولها إلى بنك متكامل.

يؤكد عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة شّركه، على قوتها المالية وأهمية النمو المتنوع في النمو المستقبلي بينما يضيف هشام الريس، الرئيس التنفيذي، تفاؤلًا بفرص الأسواق الرئيسية وتوسع العلاقات مع العملاء والشركاء.