بنك أبوظبي الأول يعلن طرح حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم

أعلن مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول طرح حقوق أولوية استراتيجية بقيمة 15 مليار درهم لتعزيز رأس المال ودعم نمو البنك على المستوى المحلي والعالمي.

أقر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول في اجتماع مسكريه الأخير بطرح حقوق أولوية استراتيجية بقيمة 15 مليار درهم يهدف إلى تقوية رأس المال وتوسيع قاعدة السيولة، ما يعكس التزام البنك بدعم خططه النموية في الإمارات وشبكة أعماله الدولية.

تفاصيل الإصدار وأهدافه المالية

سيتضمن الإصدار 1.109.467.456 سهمًا جديدًا، يُعرض للمساهمين المؤهلين في طرح طاره بسعر 13.52 درهمًا للسهم، مع خصم 30٪ عن سعر إغلاق سهم بنك أبوظبي الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2026. تعد هذه الخطوة استثمارًا استراتيجيًا لضمان قدرة البنك على توسيع القروض بنسبة 10 إلى 15٪ سنويًا.

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تسعى الخطة إلى ضمان عائد على حقوق الملكية الملموسة فوق 17٪ طويل الأمد والحفاظ على نسبة رأس المال الأساسي (CET1) فوق 14٪، مع بقوف التصنيف الائتماني عند AA- واستمرارية سداد توزيعات أرباح إجمالية تتجاوز 50 مليار درهم بحلول 2031. وتستند هذه الأهداف على استراتيجية إدارة مخاطر محكمة مع تكلفة مخاطر لا تتجاوز 70 نقطة أساس.

موقف الأطراف الرئيسية

صرح سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، بأن الإصدار يعزز قدرة البنك على دعم رؤية الإمارات الطموحة في تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. كما أكد على أن البنك سيستفيد من تدفقات رؤوس الأموال العالمية والابتكار التقني في الذكاء الاصطناعي.

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وأوضحت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن طرح حقوق الأولوية سيؤثر إيجابًا على قدرة البنك على الاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضافت أن الإصدار سيوفر تمويلًا إضافيًا يدعم زيادة انتشار البنك في أكثر من 20 سوقًا طويلة الأمد.

التأثير العملي وخطط التنفيذ المستقبلية

من المتوقع أن يحقق الإصدار كمية إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم من رأس المال، مما يمنح البنك مزيدًا من المرونة لاستيعاب الفرص الاستثمارية في الإمارات والأسواق العالمية. سيستفيد المساهمون من حق الاكتتاب المتناسب مع حصصهم الحالية، مع إمكانية الحفاظ على نسب ملكيتهم في بنك أبوظبي الأول.

منذ 2020، ارتفعت أصول البنك عند 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي أرباحه باسم 21.1 مليار درهم، مما يعكس سجلًا حافلًا بالنمو والربحية. يواصل البنك توسيع نشاطه عبر شبكة استثماراته الدولية، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند AA- وتوزيع أرباح نقدية تبلغ 44 مليار درهم للمساهمين بين 2020 و2025.

تتضمن الخطة المستقبلية تسويق البنك لنمو القروض والإيرادات بنسبة 10 إلى 15٪ سنويًا، مع فاعلية الحفاظ على عائد حقوق الملكية الملموسة فوق النسبة المستهدفة. تم تحديد جدول زمني لاحق لتحديد نسبة استحقاق حقوق الأولوية وتاريخ الأهلية، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المراحل النهائية للطرح.