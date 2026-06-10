بنك أبوظبي التجاري - مصر يطلق أول صندوق استثمار في مصر بالتعاون مع إف جي هيرميس

أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن شراكة استراتيجية مع إف جي هيرميس لإطلاق أول صندوق استثمار نقدي في السوق المصرية، يتيح مثابرة ومرونة في الاستثمار مع سيولة يومية عوائد تنافسية قصيرة الأجل، ويعد خطوة تعزيزية للتوسع المصرفي الرقمي والتعاون بين الكيانين الماليين القويين.

أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إف جي هيرميس ، وهي فرع من بنك الاستثمار التابع لمجموعة إف جي القابضة، بهدف إطلاق أول صندوق استثمار يطرح في السوق المصرية من ضمن منتجاته.

وبفيلحال، حدد البنك إف جي هيرميس كمنصف ومشرف للأصول والايه الاستثمار البنكي، ليشرف على إدارة هذا الصندوق النقدي المختص. يهدف الصندوق إلى توفير حلول استثمارية منخفضة المخاطر وعالية المرونة للمتعاملين مع البنك، مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد اليومي، ما يدعم إدارة السيولة النقدية بكفاءة عالية ويحقق عوائد تنافسية قصيرة الأجل. يُعد هذا الاكتتاب خطوة عظمى في مسار بنك أبوظبي التجاري - مصر حين يُسهم في تنويع محفظة المنتجات المصرفية المتاحة للزبائن.

في إطار التوسع في تقديم الخدمات الاستراتيجية، يتيح هذا التعاون الواسع الانتشار نموذجًا للتبادل المثمر بين كيانين ماليين مرموقين، حيث يجمع بين خبرات إدارة الأصول المتطورة في إف جي هيرميس وقاعدة المتعاملين الضخمة، مما يمكنه من إطلاق منتجات استثمارية مستقبلية متوافقة مع تطلعات العملاء. كما يعمل البنك على إدراج الصندوق في القنوات الرقمية مثل مواقعه الإلكتروني وتطبيقه الجوال، لتسهيل وصول العملاء وتبسيط الإجراءات المصرفية.

من جانبه نبرت نبيل موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بشركة إف جي هيرميس، أن هذه الشراكة تعكس التزامًا قويًا بخدمة قاعدة عملاء بنك أبوظبي التجاري - مصر، وتأكيدًا على جودة المنتجات المؤسسية وعلى التزامهما بالاستثمار في الابتكار المالي. يطرح البنك محل هذا الخبر تحقيق موازنة أمثل بين سائلتي الزبائن وشغفهم بالادخار، مع توفير أداة استثمارية صديقة للمستخدم تخدم احتياجات السوق المغربية الحالية وتتكامل مع الخطط المؤسسية البلشتفي.

بذلك، يُسهم البنك في تمكين عملائه من تعظيم قيمة مدخراتهم بطرق آمنة ونمو مع عوائد منافسة في السوق المحلي.





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