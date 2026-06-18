بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على 60% من بنك آر بي إل الهندي باستثمار 2.75 مليار دولار

أنجز بنك الإمارات دبي الوطني استثماراً تاريخياً في السوق الهندية من خلال الاستحواذ على حصة 60% في بنك آر بي إل، بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي الهندي بقيمة 2.75 مليار دولار. تمت الصفقة عبر إصدار تفضيلي للأسهم وعرض إلزامي للمساهمين، وتس aim تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند ودعم نمو البنك المستهدف. وأكدت الأطراف المعنية أن هذه الصفقة تعكس الثقة في إدارة البنك الهندي ونموذجه التشغيلي وتمهد الطريق لتوسيع الخدمات المصرفية عبر الحدود.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني و بنك آر بي إل ليمتد اليوم إتمام الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك آر بي إل ، حيث قام بنك الإمارات دبي الوطني بضخ استثمار أولي بقيمة 2.75 مليار دولار، ما يعادل حوالي 260 مليار روبية هندية.

تأتي هذه الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق، وهي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي الهندي وأكبر عملية جمع لرأس المال في ese القطاع، بالإضافة إلى كونها أول استحواذ من قبل بنك أجنبي على حصة أغلبية في بنك هندي مربح. وقد أُعلن عن الصفقة في الأصل في 18 أكتوبر 2025





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بنك الإمارات دبي الوطني بنك آر بي إل استثمار أجنبي الهند قطاع مصرفي

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