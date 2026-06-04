بنفيكا يحدد 15 مليون يورو لفسخ عقد مورينيو لصالح ريال مدريد

أعلن نادي بنفيكا أن تعيين جوزيه مورينيو مدرباً لريال مدريد يتطلب دفع 15 مليون يورو كبند فسخ عقده، وذلك ضمن حملة فلورنتينو بيريز الانتخابية.

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، أن أي خطوة من جانب فلورنتينو بيريز ، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لتعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق ستتطلب دفع مبلغ 15 مليون يورو، وهو قيمة بند فسخ العقد الخاص بالمدرب البرتغالي.

وفي بيان موجه إلى هيئة تنظيم الأسواق المالية البرتغالية، قال بنفيكا إن بيريز أعلن كجزء من حملته الانتخابية لانتخابات رئاسة ريال مدريد المقرر إجراؤها في 7 يونيو حزيران الجاري، عن نيته الراسخة في تعيين مورينيو في حال إعادة انتخابه. وجاء في بيان بنفيكا في حال حدوث هذا السيناريو، سيتم التعيين مقابل مبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يعادل بند إنهاء العقد الوارد في عقد العمل الرياضي الحالي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث يسعى بيريز إلى إعادة بناء فريق قادر على المنافسة بعد موسمين مخيبين للآمال، خرج فيهما ريال مدريد من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، بينما واصل برشلونة هيمنته المحلية بلقبين متتاليين. ويمثل مورينيو خياراً مثيراً للجدل، إذ سبق له تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، حيث قاده إلى لقب الدوري الإسباني عام 2012 برقم قياسي في النقاط، لكن رحيله ترك علاقات متوترة مع بعض اللاعبين والإدارة.

ومع ذلك، يرى بيريز أن مورينيو هو الرجل المناسب لإعادة الهيبة إلى النادي، خاصة بعد تجربته الناجحة مؤخراً مع بنفيكا في الدوري البرتغالي، حيث قاد الفريق للمنافسة على الألقاب. ويواجه بيريز منافسه إنريكي ريكيلمي، رجل الأعمال في مجال الطاقة المتجددة، في أول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد منذ 20 عاماً. ويركز ريكيلمي في حملته على ضرورة تغيير النهج الإداري والتركيز على الشباب، بينما يعتمد بيريز على سمعته وخبرته في جلب النجوم.

ومن ناحية أخرى، أكد مورينيو في تصريحات سابقة أنه ملتزم بعقده مع بنفيكا، لكنه لم يستبعد العودة إلى ريال مدريد في المستقبل. ويذكر أن مورينيو درب أيضاً مانشستر يونايتد وروما وفنار بخشة، وحقق ألقاباً محلية وأوروبية معهم، لكن آخر ألقابه الكبرى كانت مع تشيلسي عام 2015. ويبقى السؤال: هل سينجح بيريز في جمع 15 مليون يورو لفسخ عقد مورينيو، أم أن الأزمة المالية للنادي قد تعرقل هذه الصفقة؟

وكيف سيتعامل جمهور ريال مدريد مع عودة المدرب الذي أثار جدلاً واسعاً خلال فترته الأولى؟ وما هو تأثير هذه التطورات على مسيرة الفريق في الموسم المقبل؟ هذه الأسئلة ستجد إجاباتها في الأيام القادمة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الحاسمة





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