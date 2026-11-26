تقرير شركة 'بلاك روك' يكشف توقعات بنمو اقتصاد دول الخليج إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، ودور الإمارات والسعودية في تطوير أسواق المال السيادية.

أصدرت شركة ' بلاك روك' تقريراً استراتيجياً جديداً، يحمل عنوان 'تمويل المرحلة المقبلة: تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي'، والذي يستهدف تسليط الضوء على السبل الممكنة لتعزيز أسواق المال في المنطقة لدفع النمو الاقتصادي المستقبلي. يبرز التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي ورائد للابتكار المالي، مدعوماً بأطر تنظيمية متطورة ونظام مالي دولي متنامٍ.

توقعات النمو الاقتصادي للأصول السيادية

يتوقع التقرير أن يصل حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بينما ستتجاوز أصول صناديق الثروة السيادية 7 تريليونات دولار، مما يمنح المنطقة مقومات قوية لتمويل برامج التحول الاقتصادي الطموحة.

يستعرض المستند كيفية استفادة المنطقة من ثرواتها السيادية الكبيرة لتطوير منظومات استثمارية محلية أقوى، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية، وجذب تدفقات مستدامة من رؤوس الأموال الدولية لضمان الاستدامة.

أولويات خمسة لتطوير البنية المالية

يحدد تقرير 'بلاك روك' خمس أولويات رئيسية للمنطقة تشمل حشد المدخرات المحلية طويلة الأجل، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، وتطوير البنية التحتية للأسواق ومستويات السيولة فيها.

Advertisement

وتشمل الأولويات الأخرى استقطاب رؤوس الأموال الدولية وتحسين الترابط بين الأسواق عبر الحدود، مما يخلق بيئة مواتية لربط المدخرات المحلية برؤوس الأموال المؤسسية والاستثمارات المنتجة على نطاق أوسع.

دور الإمارات والسعودية في التحول المالي

يسلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة أمام دولة الإمارات للبناء على تقدمها من خلال تشجيع الادخار طويل الأجل، وتوسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار، وتعزيز تكوين رأس المال المحلي وربط المستثمرين بالفرص العالمية.

في الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يوفر فرصاً واعدة لأسواق رأس المال، حيث أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في تطوير منظومتها المالية ودعم وصول المستثمرين الأجانب.

أدوات الاستثمار والثقة التنظيمية

يؤكد التقرير أهمية الأدوات المالية المتنوعة مثل صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في توسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية للأفراد.

Advertisement

ويشير الخبراء إلى أن الأطر التنظيمية الفعالة، وحماية المستثمرين، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير بنية تحتية قوية ومرنة، تلعب دوراً محورياً في ترسيخ الثقة وتشجيع الاستثمار على المدى الطويل.

آفاق الاستدامة والمشاركة المحلية

خلص تقرير 'بلاك روك' إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد على تحقيق تقدم متكامل في منظومات الادخار وتوسيع الفرص الاستثمارية عبر الترابط الدولي.

وستستمر صناديق الثروة السيادية في أداء دور محوري، لكن تنمية الأسواق المحلية وتوسيع مشاركة المستثمرين الدوليين على المدى الطويل ستكتسب أهمية متزايدة في تمويل الطموحات الاقتصادية للمنطقة ودعم الابتكار.