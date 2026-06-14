بلو سكاي تطلق خاصية المحادثات الجماعية لتعزيز المنافسة مع إكس

أطلقت شبكة بلو سكاي خاصية جديدة للمحادثات الجماعية كجزء من استراتيجيتها للتركيز على بناء المجتمعات والمنافسة مع إكس، مع إشارة إلى الفجوة الكبيرة في عدد المستخدمين بين المنصتين.

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي بلو سكاي خاصية جديدة لدعم المحادثات في المجموعات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قدرتها على المنافسة مع المنصة الأكبر إكس . في المقابل، كانت إكس ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك ، قد عززت مؤخراً مكانتها في مجال المحادثات من خلال إطلاق تطبيق إكس تشات المستقل.

الآن، تلتحق بلو سكاي بالركب من خلال توفير وسيلة للمجموعات للتفاعل بشكل أكثر خصوصية على منصتها، وفقاً لما ذكره موقع تك كرانش المتخصص في شؤون التكنولوجيا. تعتبر هذه الخاصية، التي ستضم إلى الإصدار الأخير من تطبيق بلو سكاي (124ر1)، من أوائل الخصائص التي تهدف إلى تنفيذ خطة بلو سكاي للتركيز أكثر على بناء المجتمعات، بدلاً من أن تكون مجرد منصة لنشر المحتوى للوصول إلى جمهور أوسع.

تمثل هذه الخطوة تحولاً ملحوظاً في استراتيجية بلو سكاي، التي تعاني من ضعف في نمو قاعدة مستخدميها. حيث يبلغ إجمالي عدد مستخدمي بلو سكاي حوالي 44.8 مليون مستخدم، بينما يتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهرياً على إكس 600 مليون.

يحذر موقع تك كرانش من أن بلو سكاي قد تحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لجعل تطبيقها جذاباً للمستخدمين المحتملين إذا لم تتمكن من الاقتراب من أعداد مشتركي المنصات المنافسة مثل إكس أو ثريدز التابعة لميتا بلاتفورمس، بما في ذلك توفير أشكال مختلفة من التواصل الاجتماعي. من الجدير بالذكر أن الشركة الناشئة أضافت دعم المراسلة في عام 2024، لكنها بدأت في تقديم المحادثات المشفرة فقط مؤخراً من خلال دمج خدمة المراسلة الخارجية جريم.

الآن، تتيح بلو سكاي خاصية المحادثات الجماعية التي يمكن أن تضم حتى 50 شخصاً، في حين تدعم منصة إكس المحادثات الجماعية بما يصل إلى 1000 شخص في المحادثة الواحدة





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