بلدية عجمان تفوز بجائزة الأفكار العربية لمشروع ذكاء اصطناعي في العمليات المالية

فازت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان بجائزة الأفكار العربية عن فئة القطاع المالي تقديراً لمشروع ذكاء اصطناعي مبتكر يطبق على العمليات المالية. يركز المشروع على أتمتة المهام وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرار، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030.

حصدت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان جائزة الأفكار العربية عن فئة القطاع المالي تكريماً لمشروع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي تطبق على العمليات المالية .

جاء الإعلان خلال حفل أقامته مجموعة دبي للجودة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. يُعد هذا الفوز انعكاساً لنجاح الدائرة في تبني حلول مالية مبتكرة تساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرار، مما يتماشى مع أهداف رؤية عجمان 2030 التي تسعى لبناء حكومة مرنة مستدامة وموجهة نحو النتائج.

أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية خلال تسلّم الشهادة عن فخره بهذا الإنجاز المشرف، مشيداً بجهود الكفاءات الوطنية وفرق العمل التي طورت المشروع. وأكد أن هذا التكريم هو ثمرة العمل المؤسسي المستمر والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم مسيرة التميز والازدهار. حضر المناسبة الدكتور حمدان محمد ال علي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إلى جانب عبد الرؤوف محمود محمد مدير إدارة الشؤون المالية.

قدم الدكتور حمدان شرحاً تفصيلياً لمبدأ عمل المشروع وأهدافه، موضحاً أنه يعتمد على توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية وتحليل البيانات المالية. وأضاف أن النظام يقدم تحليلات وتوقعات ذكية تدعم القرارات المالية بسرعة ودقة أكبر، مما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الوقت والجهد وتحسين جودة التقارير المالية. كما يعزز المشروع الرقابة المالية ويرفع الإنتاجية وجودة الخدمات، وهو يمثل امتداداً لجهود الدائرة المستمرة في تطوير مبادرات نوعية تحقق أفضل النتائج وترسخ الريادة المؤسسية





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