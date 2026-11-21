أعلنت بلدية دبي عن تركيب 12 منفداً لشحن المركبات الكهربائية في خمس حدائق عامة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحسين تجربة زوار الحدائق التي تستقبل 31 مليون شخص سنوياً.

أعلنت بلدية دبي رسمياً عن تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى دمج خدمات النقل المستدام مع البنية التحتية الترفيهية، حيث تم توفير 12 منفذاً لشحن المركبات الكهربائية. تأتي هذه الخطورة ضمن خمس حدائق عامة موزعة على مناطق استراتيجية مختلفة داخل إمارة دبي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة الزوار وتسهيل عملية الاستخدام اليومي للمركبات الكهربائية بين سكان الإمارة.

تفاصيل المبادرة في خمس حدائق رئيسية

تركز المرحلة الحالية من المشروع على تركيب منافذ الشحن في مواقع محددة لضمان سهولة الوصول والفعالية التشغيلية. تشمل هذه المواقع حديقة القصيص وحديقة بحيرة الطوار، حيث تم تخصيص إجمالي أربعة منافذ للشحن لضمان تغطية جيدة للطلب المتوقع في هذه المناطق الكثيفة.

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إضافة إلى الموقعين الأولين، تشمل قائمة الحدائق المستفيدة من هذه الخدمة حديقة المنخول، وحديقة مردف، وحديقة الورقاء الثالثة 1، بالإضافة إلى حديقة ند الشبا الرابعة. تم تخصيص منفذين للشحن في كل موقع من هذه المواقع المتبقية لضمان توفر خيارات شحن متعددة ومتاحة.

يأتي هذا التوزيع الجغرافي المدروس استجابةً للاحتياجات المتنامية لسكان المناطق المحيطة بهذه الحدائق، مما يضمن عدم الحاجة إلى تخطيط مسبق دقيق لمسارات الشحن، حيث تكون المرافق متاحة بشكل طبيعي أثناء الزيارة الترفيهية.

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رؤية بلدية دبي نحو الاستدامة وجودة الحياة

أكد محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن هذه المبادرة ليست إجراءً منفصلاً، بل هي جزء من جهد مؤسسي أوسع لتطوير خدمات الحدائق العامة. يهدف هذا الجهد إلى توفير مرافق عصرية تلبي الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي نحو الاستدامة وجودة الحياة.

أشار أهلي إلى أن الخدمة الجديدة توفر ميزة عملية كبيرة لأصحاب المركبات الكهربائية، حيث تمكنهم من شحن مركباتهم أثناء زيارتهم للحدائق. هذا يعني عدم الحاجة إلى تخصيص رحلة منفصلة للبحث عن محطات شحن بعيدة، مما يوفر الوقت والجهد بشكل ملحوظ.

وبحسب مدير إدارة الحدائق، فإن هذا التكامل بين الأنشطة الترفيهية وخدمات الشحن يضيف قيمة عملية واضحة لتجربة زيارة الحدائق. يشجع هذا النهج على تبني خيارات نقل أكثر استدامة، حيث يصبح الشحن جزءاً طبيعياً من روتين الزوار اليومي بدلاً من كونه عبئاً لوجستياً.

تأثير المبادرة على شبكة الحدائق والزوار

تشكل هذه الخطوة امتداداً لجهود بلدية دبي المستمرة في تطوير شبكة الحدائق التي تضم أكثر من 220 حديقة ومنشأة خضراء. تنتشر هذه المساحات في مختلف أنحاء الإمارة، وتوفر مرافق متنوعة تجمع بين الطبيعة والصحة والرفاهية والترفيه والتواصل المجتمعي، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للسكان والزوار.

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تمتد هذه المجموعة من الحدائق الكبرى لتشمل حدائق الأحياء السكنية، مما يلبي مختلف الاهتمامات ويناسب جميع الفئات العمرية. توفر الحدائق في دبي مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تشمل مناطق ألعاب الأطفال، والمرافق الرياضية، ومسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء الواسعة.

تستقبل حدائق دبي أكثر من 31 مليون زائر سنوياً، مما يجعلها جزءاً محورياً في تعزيز جودة الحياة والرفاهية المجتمعية. يمثل إضافة منافذ شحن المركبات الكهربائية إضافة مبتكرة تدعم الاستدامة وتلبي تطلعات هذا العدد الكبير من الزوار.

تعزز هذه المرافق الجديدة من قدرة دبي على دعم التنقل المستدام من خلال توفير بنية تحتية متطورة. تسهم الحديقة في توفير أنشطة ترفيهية وتجارب تعزز الصحة والرفاهية، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية التي تتيح للزوار فرصاً لممارسة الأنشطة البدنية والتواصل مع الطبيعة على مدار العام.