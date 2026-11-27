بلدية دبي تقدم بيانات عن تنفيذ 4000 فعالية مجتمعية واستفادة أكثر من 25 ألف شخص سنوياً، مع تحقيق رضا بنسبة 98% وتعزيز التكافل الاجتماعي.

أعلنت بلدية دبي عن استمرارها في تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والمشاريع المجتمع ية التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ مفهوم جودة الحياة ، وذلك تزامناً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33. وأشارت البيانات الصادرة عن البلدية إلى أن أكثر من 25 ألف شخص يستفيدون بشكل مباشر من برامجها المجتمع ية المخصصة سنوياً، مما يعكس حجم الالتزام المؤسسي تجاه بناء مجتمع متكامل ومستدام.

أرقام قياسية في الفعاليات المجتمعية والترفيهية

تستهدف مبادرات بلدية دبي تعزيز رفاهية السكان والزوار في وقت أعلن فيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن عام 2025 "عام المجتمع". ووفقاً للبيانات الرسمية، نفذت البلدية أكثر من 4 آلاف فعالية مجتمعية وترفيهية خلال العام الجاري، مما ساهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة. وتجاوز عدد الأسر المستفيدة من هذه المبادرات المجتمعية 5 آلاف أسرة، في حين سجلت نسبة رضا المجتمع عن هذه المبادرات 98%.

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كما سجل النمو في عدد زوار المرافق الترفيهية التابعة للبلدية ارتفاعاً بنسبة 10.7%، مما يدل على التفاعل الإيجابي الكبير من قبل شرائح المجتمع المختلفة مع الأنشطة المقدمة. تأتي هذه النتائج كنتيجة مباشرة لتركيز البلدية على تنويع البرامج لتشمل كافة الفئات العمرية والاجتماعية، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والطلبة والأسر محدودة الدخل.

دعم العمال وأصحاب المشاريع المنزلية

ركزت بلدية دبي بشكل كبير على دعم فئات عمالية محددة من خلال توفير خدمات أساسية وتوعوية، حيث دعمت مبادرة "عونك حمدان" 800 عامل بالغذاء والملابس والأدوية والفحوصات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، استفاد 200 عامل آخر من مبادرة "نحن نهتم" التي قدمت لهم الفحوصات الصحية والورش التوعوية الموجهة لتحسين ظروفهم المعيشية.

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ولتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية للعمال، وفرت البلدية أسواقاً مجتمعية داخل مناطق السكن العمالي. كما استقطب "سوق الفريج" أكثر من 300 ألف زائر، حيث قدم دعماً اقتصادياً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية ومكنهم من تطوير أنشطتهم التجارية. وفي إطار الدعم العائلي، قدمت مبادرة "كسوة العيد" الملابس ومستلزمات العيد لـ50 مستفيداً، في حين دعمت حملة "رمضان عطاء مستمر" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ما مجموعه 5160 أسرة.

مبادرات إنسانية وصحية شاملة

شهدت مبادرة "مياه آمنة لمجتمع أكثر صحة" مشاركة فعالة من قبل كبار المواطنين، حيث استفاد 95 منهم من فحوصات سلامة المياه التي تم إجراؤها في مساكنهم لضمان بيئات معيشية صحية. وفي مجال الأمن الغذائي، شارك 4950 متطوعاً ضمن مبادرات بنك الإمارات للطعام في إعادة توزيع أكثر من 32 مليون وجبة على المستحقين من أفراد المجتمع المحتاجين.

كما سعت البلدية إلى توفير مساحات دامجة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حصلت ثماني حدائق ووجهات ترفيهية تابعة للبلدية على اعتماد مركز معتمد للتوحد. كما خصصت البلدية شاطئ الممزر للنساء والأطفال يومي الاثنين والأربعاء فقط، لتنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية تسهم في اندماجهم المجتمعي.

تمكين المواهب وحماية البيئة

فيما يتعلق بتمكين المواهب الوطنية، أطلقت بلدية دبي برنامج "مساحة المواهب" لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطوير قدراتها ومساراتها المهنية. كما دعمت البلدية تحدي دبي للياقة 30×30 بصفتها راعياً رئيساً، وشجعت الأطفال على النشاط البدني من خلال مسار الأشبال للدراجات الهوائية في حديقة مشرف الوطنية بطول 1.5 كيلومتر.

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كما امتدت جهود التوعية البيئية إلى مبادرة "الظل والسلامة"، حيث استفاد منها أكثر من 6 آلاف طفل عبر ورش تفاعلية حول الاستدامة والصحة والسلامة وإعادة التدوير. إلى جانب ذلك، نفذت البلدية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ومبادرة لإعادة طلاء الجدران بالتعاون مع نبض الإمارات ومنصة متطوعي الإمارات، بالإضافة إلى إزالة 1387 مركبة مهملة للحفاظ على المظهر الحضري للمدينة.