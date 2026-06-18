بلدية دبي تحقق أداءً متميزاً في مجال الرعاية البيطرية

حققت بلدية دبي أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2026، عبر منظومة متكاملة، شملت الرعاية البيطرية، والتحصين، والتشخيص المخبري، والرقابة الصحية والتفتيش والحجر البيطري، ضمن جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية.

حققت بلدية دبي أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2026، عبر منظومة متكاملة، شملت الرعاية البيطرية، وال تحصين ، والتشخيص المخبري، والرقابة الصحية وال تفتيش والحجر البيطري، ضمن جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية.

وأظهر تقرير شهر مايو الماضي الخاص بالخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، أنه في إطار الرقابة والتفتيش والحجر البيطري، نفذت البلدية 41,987 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وأصدرت 740 تصريح إدخال للحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، و143 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى تنفيذ 423 زيارة تفتيشية، وبلغ عدد الحيوانات المفحوصة في الحجر البيطري 123,049 حيواناً، فيما أصدرت البلدية 16 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية. وأشار التقرير إلى أن البلدية أصدرت في قطاع الحيوانات الأليفة، 41 شهادة صحية بيطرية، ونفذت 1,094 حالة تحصين، واستقبلت 64 طلب تبنٍ، إلى جانب تسجيل 540 حيواناً أليفاً.

وفي مجال حيوانات المزرعة، نفذت الفرق البيطرية 4,789 حالة تحصين، وقدمت العلاج والرعاية إلى 11,077 حالة في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية. وفي ما يخص المختبرات البيطرية، أجرت البلدية 3,604 فحوصات في مختبر التشخيصات المرضية، إضافة إلى 1,833 فحصاً في مختبر صحة المؤسسات البيطرية وضبط الجودة الرقابية والتفتيش والحجر البيطري





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بلدية دبي رعاية بيطرية تحصين تشخيص مخبري رقابة صحية تفتيش حجر بيطري

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