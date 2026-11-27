أعلنت بلدية دبي عن توزيع الحزمة الخامسة من مواد الدعم الزراعي على 250 مزرعة في منطقة حتا، وذلك خلال أسبوع واحد لتعزيز الأمن الغذائي والتنوع المحصولي في الإمارة.

أعلنت بلدية دبي عن إنجاز الحزمة الخامسة من مبادرة توزيع مواد الدعم الزراعي لفائدة مزارعي منطقة حتا للعام 2026، مشيرةً إلى استفادة 250 مزرعة من هذه المواد خلال فترة زمنية قصيرة بلغت ستة أيام فقط. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم المزارعين المحليين وتعزيز مقومات الأمن الغذائي في الإمارة، وتطوير القطاع الزراعي بما يتوافق مع مستهدفات الاستدامة.

تفاصيل مواد الدعم الزراعي المقدمة للمزارعين

شملت الحزمة الخامسة من المبادرة توفير مجموعة متنوعة من مستلزمات الدعم الزراعي التي تهدف إلى تحسين جودة المحاصيل ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية. تضمنت هذه المستلزمات بذوراً زراعية متنوعة وعالية الجودة، بالإضافة إلى أسمدة عضوية ومركبة مصممة خصيصاً لتعزيز نمو النبات.

Also read رأس الخيمة تطرح استراتيجية استدامة للطاقة وتوقع مذكرات تفاهم في القمة 2026

إلى جانب المواد الغذائية الأساسية، شملت الحزمة الأدوات والمعدات الزراعية الحديثة التي تسهم في تمكين المزارعين من تنفيذ أعمالهم بكفاءة أكبر. وقد ركزت البلدية على توفير معدات تساعد في تحسين ظروف الإنتاج وجودة المحاصيل، مما يدعم استدامة النشاط الزراعي ويحافظ على الموارد الطبيعية في المنطقة.

تخصص الدعم الزراعي لـ 37 مزرعة متخصصة

أظهرت المبادرة مرونة عالية في التعامل مع احتياجات القطاع الزراعي المتنوع من خلال إدخال أصناف زراعية جديدة وتخصيص مواد دعم تتناسب مع طبيعة واحتياجات 37 مزرعة متخصصة. يعكس هذا التوجه حرص بلدية دبي على تنويع خيارات الدعم ومراعاة اختلاف الأنشطة الزراعية ومتطلبات الإنتاج من مزرعة إلى أخرى.

Advertisement

ساهمت هذه الخطوة في تعزيز التنوع الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين لتطوير إنتاجهم وفقاً لاحتياجات الأسواق المختلفة. وقد ساعد تخصيص المواد حسب طبيعة كل مزرعة في تحسين فرص النجاح للإنتاجيات المختلفة وضمان الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في بيئة حتا الزراعية.

كفاءة التوزيع وأثرها على الأمن الغذائي

تعكس سرعة إنجاز الحزمة، التي استفاد منها 250 مزرعة خلال ستة أيام، كفاءة عالية في جهود بلدية دبي لتنظيم عمليات توزيع مستلزمات الدعم. تضمنت هذه الكفاءة الوصول المباشر إلى المزارعين والاستفادة من المواد المقدمة وفق احتياجاتهم الفعلية دون تأخير.

تسعى بلدية دبي من خلال هذه المبادرات المستمرة إلى دعم المزارعين المحليين في حتا وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في المنظومة الزراعية الشاملة. من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتطوير الممارسات الزراعية، تدعم البلدية استمرارية النشاط الزراعي وترسخ مكانة حتا كمنطقة واعدة للإنتاج المحلي.

مستقبل التنمية الزراعية في إمارة دبي

تتصدر مبادرة توزيع مواد الدعم الزراعي لعام 2026 قائمة الأولويات الاستراتيجية لبلدية دبي في تحقيق مستهدفات الإمارة بشأن التنمية المستدامة والأمن الغذائي. تعكس الجهود المتواصلة لتمكين المزارعين في منطقة حتا التزاماً قوياً بتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والحفاظ على البيئة.

Advertisement

تؤكد هذه الخطوة على دور القطاع الزراعي المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من مرونة النظام الغذائي في الإمارة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات المتتالية إلى تحسين الأداء الاقتصادي للمزارعين وتعزيز مكانة دبي كمركز ريادي في الزراعة الحضرية المستدامة.