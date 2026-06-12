بلدية دبي تسجل 1523 مخالفة في مواقع البناء خلال مايو 2026

سجلت بلدية دبي 1523 مخالفة في مواقع البناء خلال مايو 2026، نتيجة عدم الالتزام بالمعايير الهندسية، كما نفذت أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية وتعاملت مع 632 بلاغاً، في إngelاج جهودها لضمان الجودة والسلامة.

كشفت بلدية دبي عن رصد 1523 مخالفة في مواقع البناء قيد الإنشاء خلال شهر مايو 2026، تعلقت بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.

وأوضحت البلدية أنها نفذت خلال الشهر الماضي 11 ألفاً و215 زيارة تفتيشية ميدانية لمواقع البناء قيد الإنشاء، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء. وأكدت في نشرتها الرقابية على مواقع البناء أن فرق الرقابة الميدانية استقبلت وتعاملت مع 632 بلاغاً مرتبطاً بمواقع البناء، مشيرة إلى أن البلاغات جرى التعامل معها بكفاءة عالية سرعة استجابة، بما يسهم في معالجة الملاحظات وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع.

وأظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن البلدية أن كمية الخرسانة الموردة للمشاريع قيد الإنشاء خلال مايو الماضي بلغت 304 آلاف و435 متراً مكعباً، استخدمت في صب العناصر الإنشائية للمشاريع المختلفة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني والتنفيذي في الإمارة. وبيّنت البيانات أن أعمال الرقابة والتفتيش شملت ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية التي تنفذها البلدية لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية المعتمدة في مختلف مراحل التنفيذ





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بلدية دبي مخالفات البناء الرقابة على المواقع الجودة والسلامة المشاريع العمرانية

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