بلدية دبي تطرح 50 فرصة استثمارية في شواطئ الممزر

أعلنت بلدية دبي عن طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية وتجارية في شواطئ الممزر، التي تعد وجهة شاطئية متكاملة تجمع بين الترفيه والرياضة والاستجمام، مع إعطاء أولوية لرواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت بلدية دبي عن طرح فرص استثمار ية نوعية أمام المستثمرين والمشغلين ورواد الأعمال في شواطئ الممزر ، أجمل وجهة شاطئية للعائلات وإحدى الإضافات النوعية إلى مشهد الوجهات الترفيهية والسياحية التي تُعيد تعريف تجربة الرفاهية على شواطئ دبي .

وللمرة الأولى بعد الافتتاح الرسمي لشاطئ خور الممزر تطرح بلدية دبي أكثر من 50 فرصة استثمارية وتجارية وتشغيلية في المشروع، والتي تمتد على مساحة تزيد على 31 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 40 و750 متراً مربعاً، بما يعزز من الأهمية الاستراتيجية للوجهة ضمن مسيرة النمو الحضري والسياحي في دبي. كما ستمنح أولوية 30% من الفرص المطروحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل الفرص المطروحة للاستثمار والتأجير مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات، والرياضات المائية، ورياضات اللياقة البدنية، والأنشطة البحرية، والتجارب الترفيهية، ما يسهم في توفير وجهة متكاملة تنبض بالحياة على مدار اليوم توفر تجربة شاطئية فريدة تجمع بين الترفيه، والرياضة، والاستجمام. كما تحتضن الوجهة شاطئاً ليلياً بطول 300 متر، إلى جانب أول شاطئ للسيدات في العالم يعمل على مدار الساعة، إلى جانب جسر عائم هو الأول من نوعه، ومسار للدراجات والركض بطول 5.5 كيلومترات، ما يعزز تميز الشاطئ كوجهة سياحية وترفيهية متفردة.

ويعد المشروع من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية الشاطئية في الإمارة، وعلامة فارقة في جهود بلدية دبي لتوفير وجهات ومرافق وشواطئ عامة عالمية؛ إذ يقدم جيلاً جديداً من الوجهات الشاطئية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه ونمط الحياة العصري. ومن المتوقع أن تسهم الوجهة في إحداث نقلة نوعية في النشاط التجاري بمنطقة ديرة، من خلال استقطاب السكان والسياح الدوليين، حيث استقبل الشاطئ أكثر من 500 ألف زائر بعد 6 أسابيع فقط من افتتاحه، مع توقعات أن تستقبل شواطئ الممزر بجزأيها الخور والكورنيش نحو 7 ملايين زائر سنوياً، مع معدلات نمو تتجاوز 170%.

كما يعزز موقعها القريب من مطار دبي الدولي والمراكز الحضرية الحيوية من جاذبيتها كوجهة استثمارية عالية العائد، تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ومن أبرز ملامح المشروع تقديم نموذج شاطئي متكامل يعمل على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية تدفق الزوار خارج أوقات التشغيل التقليدية، ويعزز الأداء التجاري المستدام. كما تسهم عناصر نوعية مثل تجارب المطاعم المطلة على الواجهة البحرية، في ترسيخ مكانة شواطئ الممزر كفرصة استثمارية فريدة ومتميزة في السوق.

في هذا السياق، قال محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي: تمثل شواطئ الممزر نموذجاً جديداً لتفعيل الوجهات العامة من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تتكامل مع جهودنا لتهيئة بيئة تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الإسهام بشكل مباشر في تطوير وجهة شاطئية متكاملة تجمع بين الفرص التجارية الشاملة وأنماط الترفيه والحياة العصرية. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى بلدية دبي إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم الشركات القائمة والناشئة على حدٍ سواء، وتوفر وجهة تلبي تطلعات السكان والزوار، وترتقي بمستوى الرفاهية وجودة الحياة.

وتواصل بلدية دبي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين من خلال مركز استثماري مخصص طورته البلدية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح فرصاً مرنة لدخول الشركات الناشئة، ويسهم في تعزيز نموها ضمن بيئة استثمارية عالية الظهور. حيث جرى الكشف عن هذه الفرص للمرة الأولى خلال فعالية حصرية حضرها نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في تطوير الوجهات الشاطئية التجارية في دبي.

ودعت بلدية دبي الشركاء المهتمين إلى تقديم طلباتهم على المنصة الاستثمارية عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي اعتباراً من تاريخ 19 يونيو 2026 حتى 3 يوليو. تتميز شواطئ الممزر بكونها وجهة شاطئية متكاملة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، مع مرافق عالمية المستوى تشمل مناطق للعب الأطفال، ومساحات خضراء واسعة، ومناطق للشواء، ونوافير تفاعلية، وإضاءة ليلية مبهرة.

كما توفر الوجهة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، مثل التجديف، والتزلج على الماء، والغوص، والكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى صالات رياضية مكشوفة ومناطق لليوغا والتأمل. وتحرص بلدية دبي على أن تكون شواطئ الممزر نموذجاً للاستدامة، حيث تستخدم تقنيات صديقة للبيئة في إدارة النفايات، وتحلية المياه، وتوليد الطاقة الشمسية، مما يقلل البصمة الكربونية للوجهة ويسهم في الحفاظ على البيئة البحرية. ويعكس هذا التوجه التزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2021.

كما أن الموقع الاستراتيجي للشواطئ، القريب من مناطق الجذب السياحي الرئيسية مثل برج خليفة ودبي مول، يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية فريدة، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من تدفق الزوار المحليين والدوليين. وبفضل هذه المزايا، تُعد شواطئ الممزر إضافة استثنائية إلى البنية التحتية السياحية في دبي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاع الشاطئي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والترفيه.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة المحيطة بالشواطئ طفرة عمرانية وتجارية بفضل هذا المشروع الطموح، الذي يعزز من قيمة العقارات ويجذب المزيد من الشركات والمستثمرين. وتوفر بلدية دبي جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان نجاح المستثمرين، بما في ذلك التراخيص السريعة، والدعم الفني، والاستشارات المتخصصة، مما يجعل شواطئ الممزر خياراً مثالياً للاستثمار في قطاع الضيافة والترفيه





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دبي شواطئ الممزر استثمار سياحة مشاريع صغيرة

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