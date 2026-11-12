بلاكستون تفتح مكتباً إقليمياً لإدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي

فتحت شركة بلاكستون مكتبها الإقليمي الثاني في الإمارات ضمن مركز دبي المالي العالمي لتعزيز حضورها في دول الخليج وبناء شراكات مع مصارف رائدة لإدارة الثروات الخاصة.

أعلنت شركة بلاكستون ، المتخصصة في إدارة الأصول البديلة والمدرجة في بورصة نيويورك، الخميس، عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي ، لتتوسع بذلك في حضورها الإقليمي. يأتي هذا القرار ليضع الشركة في موقع ثاني مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز نفوذها في دول مجلس التعاون الخليجي ككل. سيُعد هذا المكتب الجديد مركزاً استراتيجياً لأعمال الشركة في قطاع إدارة الثروات الخاصة، مستنداً إلى شراكات قوية مع مصارف رائدة في المنطقة لدفع عجلة النمو في الخليج.

إستراتيجية بلاكستون لتعزيز الاستثمارات البديلة

يهدف المكتب الجديد في دبي إلى أن يصبح المحرك الأساسي لأعمال إدارة الثروات الخاصة التابعة لشركة بلاكستون في المنطقة، وذلك من خلال الاعتماد على شبكة شراكات واسعة مع المؤسسات المصرفية الكبرى. وتعمل بلاكستون على توثيق علاقاتها مع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر هذه الشراكة الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية الاستثمارات البديلة في تنويع المحافظ المالية. وقد نجحت الشركة بالفعل في بناء شبكة توزيع واسعة تضم أكثر من أربعين جهة شريكة في المنطقة، وهو ما يدعم بشكل مباشر نمو أعمالها في مجال إدارة الثروات الخاصة في مختلف دول المجلس.

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موقع دبي كنقطة وصل للاستثمارات العالمية

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن افتتاح مكتب بلاكستون الإقليمي يعكس المكانة الراسخة لمدينة دبي كبوابة رئيسية للشركات الاستثمارية العالمية التي تسعى لاستغلال الفرص في المنطقة. وأشار أميري إلى أن المركز يضم أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ما يجعله القاعدة المفضلة للشركات التي ترغب في تعزيز علاقاتها مع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن هذا الحضور المؤسسي يتيح للشركات المساهمة في تعزيز دور رأس المال الخاص، الذي تتزايد أهميته بشكل مستمر في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

تاريخ بلاكستون والالتزام الطويل الأمد

من جانبه، قال جون غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون، إن دولة الإمارات قد رسخت مكانة استثنائية في قطاعي التمويل والاستثمار على مستوى العالم، مع تزايد أهميتها اليوم بشكل خاص في مجال إدارة الثروات. ولفت غراي إلى أن الشركة تعتز بحضورها القوي في الدولة منذ عام ألفين وعشرة، معتبراً افتتاح المكتب الجديد في دبي امتداداً طبيعياً لهذا الالتزام طويل الأمد. وأكد أن هذا المكتب يتيح للشركة توثيق شراكاتها القائمة وتمكين عدد أكبر من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى فرص الاستثمارات البديلة التي تقدمها.

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تأثير المكتب على قطاع إدارة الثروات

يأتي افتتاح هذا المكتب في توقيت تتزايد فيه الاهتمامات العالمية بالوصول إلى أسواق الخليج، حيث تسعى بلاكستون من خلال مكتبها الجديد إلى توسيع نطاق خدماتها للعملاء المحليين والدوليين. يدعم هذا التطور جهود الشركة في مواصلة نمو أعمالها في مجال إدارة الثروات الخاصة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لمركز دبي المالي العالمي. ويؤكد هذا التوسع التزام الشركة بتوفير حلول استثمارية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين في المنطقة، مما يعزز من مكانتها كرائدة في قطاع إدارة الأصول البديلة عالمياً وإقليمياً.

آفاق النمو في أسواق رأس المال الخاصة

تشير التطورات الأخيرة إلى اتجاه متسارع لشركات إدارة الأصول العالمية نحو تعزيز تواجدتها في مراكز مالية إقليمية رئيسية مثل دبي. يمثل مكتب بلاكستون الجديد خطوة استراتيجية في هذه الرحلة، حيث يوفر منصة متكاملة لربط رأس المال الخاص بفرص النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع استمرار نمو أهمية رأس المال الخاص في الاقتصاد العالمي، يعمل هذا المكتب على تسهيل الوصول إلى هذه الأصول للاستثمارات طويلة الأجل، مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين والشركاء في المنطقة.