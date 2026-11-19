تستكشف بقايا تجربة الفضاء الأمريكية ويست فورد عام 1963، حيث لا تزال 23 قطعة نحاسية تدور في المدار حول الأرض، متحولة من هوائي اتصالات إلى حطام فضائي.

تسبح في مدارات الأرض منذ عقود بقايا تجربة فضائية أمريكية غريبة وطموحة، نفذها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال حقبة الحرب الباردة ، بهدف تطوير بنية تحتية جديدة للاتصالات اللاسلكية العالمية. يطلق على هذا المشروع العسكري والتجريبي اسم ويست فورد، ويشمل حزاماً من الإبر النحاسية الدقيقة التي لا تزال جزءاً من الحطام المداري النشط حول كوكب الأرض حتى يومنا هذا.

تفاصيل إطلاق مشروع ويست فورد التاريخي عام 1963

تم إطلاق مشروع ويست فورد بهدف إنشاء غلاف معدني اصطناعي حول الأرض يعمل بمثابة هوائي ضخم وعملاق، مما يتيح نقل الإشارات الراديوية لمسافات بعيدة جداً وبشكل موثوق. نفذ باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذه الخطة الطموحة في عام 1963، حيث أطلقوا نحو 480 مليون إبرة نحاسية دقيقة نحو الفضاء الخارجي بنية تشكيل حزام اتصالات دائري.

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بلغ طول كل إبرة نحاسية فردية 1.78 سنتيمتر، وتم إطلاقها إلى ارتفاع مداري يقارب 3600 كيلومتر فوق سطح الأرض لتعمل في بيئة خالية من الاحتكاك الجوي. بعد وصول هذه الكمية الهائلة من المواد إلى المدار المحدد، تلاشت المادة الرابطة التي كانت تجمع الإبر معاً في صواريخ الإطلاق، مما سمح لكل إبرة بالانفصال والانتشار بحرية في الفضاء لتشكيل الحزام المعدني المطلوب.

كفاءة الحزام النحاسي وتراجع الأداء السريع

نجحت التجربة في نشر الإبر وتشكيل الحزام المداري المطلوب خلال فترة زمنية قياسية بلغت نحو 40 يوماً فقط من بداية العملية، مما أثار آمالاً كبيرة في مجال الاتصالات الاستراتيجية. ومع ذلك، تراجعت كفاءة هذا الحزام المعدني الاصطناعي بسرعة ملحوظة، حيث انخفضت كثافة الإبر بشكل حاد بعد مرور نحو 50 يوماً فقط من الإطلاق.

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أدى هذا الانخفاض السريع في الكثافة إلى مستوى لم يعد يسمح بنقل الاتصالات بصورة فعالة أو موثوقة كما كان مخططاً له في البداية، مما دفع العلماء والحكومة الأمريكية إلى التخلي عن هذا النهج. توجهت الجهود بعدها نحو تطوير أقمار صناعية أكثر تطوراً وقدرة على استقبال الإشارات وإعادة بثها بعد تضخيمها، مما جعل تقنية الهوائيات المدارية المبعثرة عفا عليها الزمن تقنياً.

مصير الإبر النحاسية وتداعي الحزام المداري

اختلفت أقدار الإبر النحاسية الـ 480 مليوناً بمرور الزمن، حيث عاد إلى الغلاف الجوي للأرض وحرق معظمه ما يتراوح بين 25 و45% من تلك الإبر الأصلية. تجمعت بعض الإبر الأخرى في كتل وحزم ضخمة ظلت في المدار لفترات أطول من غيرها، قبل أن تسقط معظم هذه التجمعات الكبيرة بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي.

لم تتوقف عمليات السقوط الكلي للحطام عند ذلك الحد الزمني، إذ سجلت عودة ثلاث مجموعات أخرى من الإبر النحاسية أو تجمعاتها إلى الأرض خلال أعوام 2020 و2022 و2024. يؤكد هذا التتابع الزمني أن الغلاف المغناطيسي والجيوديناميكي للأرض لا يزالان يؤثران على بقايا هذا المشروع القديم، مما يثبت استمرارية تأثيره الديناميكي عبر عقود طويلة.

الحطام المداري المتبقي والتحديات المستقبلية

حتى الآن، تُعرف نحو 23 جسماً معدنياً فقط على أنها بقايا مرتبطة مباشرة بمشروع ويست فورد، وتواصل هذه الأجسام الصغيرة الدوران حول الأرض في مداراتها الحالية. تواجه عملية رصد وتتبع هذه الأجسام تحديات كبيرة بسبب صغر أحجامها المتناهية وتعقيد تغير مداراتها المستمر بفعل المؤثرات الفضائية المختلفة.

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تسلط هذه الظاهرة الضوء على جانب غير مألوف ومقلق من تاريخ استكشاف الفضاء، حيث تحولت محاولة علمية وعسكرية رائدة لتطوير الاتصالات قبل أكثر من ستة عقود إلى مصدر فعلي ومستمر للحطام الفضائي. تظل آثار هذه التجربة قائمة حتى اليوم، مما يشكل تحدياً تقنياً ومسألة تاريخية تبرز تعقيدات إدارة الفضاء والبيئة المدارية للأجيال القادمة.