بعد جريمة الكرك: كيف يتحول الاختلاف إلى قتل؟

مقال رأي يتناول الجريمة التي استهدفت مشيعين في كنيسة بقرية حمود بالكرك، ويبحث في الفكر والبيئة التي تبرر قتل الآخر، ودور التعليم والإعلام والمنصات الرقمية في مواجهة التعصب.

في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية اجتمع أهلها يوم الجمعة لوداع سيدة توفيت. كانت الكنيسة تستقبل المشيعين في مجتمع اعتاد أبناؤه أن يتشاركوا الأفراح والأحزان بصرف النظر عن اختلاف دياناتهم.

غير أن الرصاص اقتحم ذلك المشهد الإنساني، فسقط تسعة أبرياء وأصيب آخرون. وقد قرر ثلاثة مسلحين أن من حقهم إنهاء حياة أناس لا يعرفونهم، وأن اجتماعهم للصلاة والعزاء يكفي سببا لاستهدافهم. هب المجتمع الأردني لإدانة هذه الجريمة، مؤكدا وحدة نسيجه الوطني وتماسك أبنائه في وجه محاولات بث الفرقة. وهذا الموقف ضروري، لأنه يرد على الغاية الحقيقية للإرهاب، وهي زرع الشك بين المواطنين وتحويل جيرانهم إلى خصوم.

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كيف يتحول إنسان إلى قاتل لجاره

لكن السؤال الذي يشغل الكاتب يتجاوز الإدانة، إذ كيف يصل إنسان إلى الاعتقاد بأن قتل جاره المواطن يقربه إلى الله؟ ومن لقنه هذا الاعتقاد، ومن أتاح له أن يتحول إلى مشروع قاتل يحمل السلاح ضد أقرب الناس إليه في الوطن والإنسانية؟ يذكر المقال في هذا السياق صاحب كتاب جمهورية باب الخان، الذي كان صوتا ناقدا للطائفية والنفوذ الإيراني في المنطقة.

لم تعجب كتاباته المتشددين، وظل مقتله شاهدا على الخطر الذي يواجه صاحب الرأي في بيئة يستقوي فيها المسلح على الكاتب، ويصبح الاختلاف في الفكر مخاطرة شخصية تهدد صاحبها. وهذه الحادثة واحدة من عشرات قصص التصفية التي يقود إليها الفكر التكفيري، وقد تختلف ملابسات كل جريمة، لكن ما يستحق البحث حقا هو المناخ الذي يجعل استباحة قتل الآخر أمرا مقبولا عند بعض الناس.

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يبدأ هذا المسار عادة بتصنيف الإنسان خارج الجماعة، ثم التشكيك في دينه وانتمائه، وقد ينتهي بمنح الاعتداء عليه تبريرا أخلاقيا زائفا. وعند هذه النقطة يتحول القاتل في نظر نفسه إلى صاحب رسالة مقدسة، بينما هو في الحقيقة أداة في يد من يستفيد من الفوضى. ويرى الكاتب أن الاكتفاء بملاحقة المنفذين، على أهمية ذلك، يترك جانبا أساسيا من المشكلة دون علاج. فالعدالة مطلوبة، والعقوبة حق للمجتمع ولأسر الضحايا، غير أن القبض على مسلح لا يجيب عن سؤال تكوينه.

المسؤولية مشتركة في مراجعة المنابر

ولذلك ينبغي البحث عمن علمه احتقار المختلف، وعن المنابر التي غذت يقينه، وعن المصالح التي تستفيد من تحويل الدين إلى سلطة مطلقة يمارسها البعض على البعض الآخر. وتمتد مسؤولية المراجعة إلى المدارس والجامعات والبيوت، فهي مساحات تشكل وعي الأجيال وتحتاج إلى مراجعة صريحة وجادة. فقد يحفظ الطالب درسا عن التسامح، ثم يسمع من معلمه كلاما يحط من أتباع دين أو مذهب آخر. وقد يتعلم احترام القانون، ثم يرى الاحتفاء بمن يهدد كاتبا أو يكفر فنانا.

هذه التناقضات تفرغ التربية من معناها، وتمنح التعصب فرصة للنمو تحت غطاء الحرص على الثوابت والقيم. وللإعلام دور لا يقتصر على نقل صور الضحايا وأخبار الجريمة. فاستضافة من يحرف الكلام في برنامج يقدم على أنه ديني، ونشر اتهامات الخروج عن الدين بسبب شكل أو ملبس، يسهمان في توسيع دائرة الأذى والكراهية. وكذلك الحال بالنسبة للمنصات الرقمية التي تجعل الاتهام سهلا وسريعا، وتدفع أصوات الاعتدال إلى الدفاع الدائم عن نفسها بدل أن تنشغل بالبناء.

معايير مهنية للتمييز بين النقاش والتحريض

والمطلوب هنا معايير مهنية واضحة، تميز بين مناقشة الأفكار والتحريض على أصحابها، وتحاسب كل من يدعو إلى العنف أو يبرره. ويحتاج الأمر أيضا إلى دراسات ميدانية جادة تشارك فيها الجامعات، لفهم طرق التجنيد ومصادر التمويل، وأثر التعليم والعلاقات الاجتماعية في تشكيل المواقف. ولا يكفي أن ننسب التطرف إلى الجهل وحده، فقد يحمله متعلم، وقد ينظمه صاحب مصلحة يعرف تماما ما يفعل. كما أن ضيق العيش لا يحول صاحبه بالضرورة إلى قاتل.

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والتشخيص المتعجل يريحنا من مسؤولية الفهم، ويؤجل العلاج الحقيقي إلى ما بعد الفاجعة التالية. معرفة الجذور لا تعني إعفاء المجرم من مسؤوليته، ولا اتهام التدين في ذاته. بل إنها تقتضي حماية حرية الاعتقاد، وتدريب المعلمين على إدارة الاختلاف بحكمة، ومراجعة المواد التعليمية التي تخلط بين الإيمان واحتقار الناس. كما تقتضي إتاحة المجال لمن ينتقد الموروث غير المنسجم مع العصر دون تخوين أو تكفير، ومساندة الأسر التي تلاحظ انجراف أبنائها نحو جماعات التحريض، قبل أن يصبح الصمت نفسه مشاركة في الخطر.

إن الشجاعة المطلوبة اليوم أن نسأل أنفسنا عما نسمح بمروره كل يوم عبر شاشاتنا، وأن نراجع خطابنا اليومي قبل أن تقع الفاجعة التالية. فالمواطنة ممارسة يتعلمها الإنسان في بيته ومدرسته، ويجد لها حماية في القانون وفي مؤسسات الدولة وفي تفاصيل حياته اليومية. أما التعصب فينتشر عندما يجد تبريرا ومصلحة وصمتا، ولذلك فإن مواجهته مسؤولية جماعية لا تقع على الدولة وحدها.