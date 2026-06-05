بعثة تجارية من دبي لجنوب إفريقيا تسفر عن 674 اجتماعاً ثنائياً وتعزيز التعاون الاقتصادي

نجحت بعثة غرفة تجارة دبي إلى جنوب إفريقيا في عقد 674 اجتماعاً ثنائياً بين شركات دبي ونظيراتها الجنوب إفريقية، بمشاركة 24 شركة و520 مشاركاً في منتدى الأعمال، فيما بلغت التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.2 مليار درهم في 2025 بنمو 265%.

نظمت غرفة تجارة دبي ، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي ، 674 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كايب تاون وجوهانسبرغ ب جنوب إفريقيا ، وذلك خلال البعثة التجارية التي قادتها الغرفة في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة وتعزيز شراكاتها الدولية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات ومواد البناء والهندسة، بالإضافة إلى الإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلى جانب الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والتصنيع والاستثمارات. ونظمت غرفة تجارة دبي، ضمن فعاليات البعثة، منتدى "دبي - جنوب إفريقيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة الدولة، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا، وغرفة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا، وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً، بينهم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها كل من سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، و"مثو كزولو"، رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عرض تعريفي من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا. وقال سالم الشامسي: "يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين، وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار".

وأضاف: "تمثل هذه البعثة منصة مهمة لفتح قنوات جديدة للحوار والتواصل، وتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها السوق الجنوب إفريقي، باعتباره بوابة إستراتيجية نحو أسواق القارة الإفريقية بشكل عام". وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب إفريقيا 29.2 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلةً نمواً ملحوظاً تجاوز 265% خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بـ 8 مليارات درهم في العام 2016.

كما انعكس هذا النمو في تنامي حضور الشركات الجنوب إفريقية ضمن مجتمع أعمال دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب إفريقيا إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجنوب إفريقية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة. وتأتي هذه البعثة في إطار استراتيجية غرف دبي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال.

كما تؤكد هذه النتائج على قوة العلاقات الثنائية بين دبي وجنوب إفريقيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً في ظل الدعم الحكومي من الجانبين، وتزايد الاهتمام المشترك بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية





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تجارة استثمار دبي جنوب إفريقيا بعثة تجارية

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