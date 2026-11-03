بطي بن سرود: الإصابات أضعفت البطائح وندعم الفريق في الميركاتو الشتوي

عضو مجلس إدارة نادي البطائح يكشف عن أسباب تراجع الأداء ويعلن خطة التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض الغيابات والإصابات في دوري الدرجة الأولى.

أكد بطي خلفان بن سرود ، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم ب نادي البطائح ، أن المركز الحالي للفريق في دوري الدرجة الأولى لا يعكس المستوى الحقيقي للنادي، مشيراً إلى أن تراجع النتائج خلال الموسم الحالي كان نتيجة حتمية لعوامل خارجة عن الإرادة المباشرة. وأوضح بن سرود أن النادي يمتلك القدرة على العودة لمكانته الطبيعية، مستخدماً تشبيه الجواد الذي قد يتعرض لكبة مؤقتة قبل استعادة عافيته.

الإصابات والغيابات تؤثر على الخطط الفنية

أوضح عضو مجلس الإدارة أن الأسباب الرئيسية وراء التراجع في أداء الفريق الأول لكرة القدم تتمثل في موجة الإصابات التي ضربت صفوف اللاعبين، مما أثر سلباً على رتم الإعداد والتحضيرات العامة للموسم. كما أشار إلى أن غياب أبرز العناصر أربك حسابات الجهاز الفني وخلّف فراغاً في الخطة الموضوعة لمواجهة المنافسين.

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وأكد بن سرود أن الفريق يعاني حالياً من غياب أربعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، مما فرض تحديات كبيرة على المدربين في الحفاظ على استقرار التشكيلة. ولفت الانتباه بشكل خاص إلى افتقاد الفريق لمهاجم الهداف، وهو عنصر حيوي في خط الهجوم، مما دفع الإدارة للبحث عن حلول سريعة لتعزيز هذا الخط الضعيف.

التعاقد مع المدرب سعيد بن شخيت خطوة استراتيجية

شاد بطي خلفان بن سرود الخطوة التي اتخذها مجلس الإدارة بالتعاقد مع المدرب المغربي سعيد بن شخيت، ليحل محل محمد جالبوت الذي اعتذر عن إكمال المهمة. وأشار بن سرود إلى أن اختيار بن شخيت ليس عشوائياً، فهو من أبناء النادي ويعرف بواطن الأمور الداخلية والخارجية بشكل دقيق.

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وصف عضو المجلس الإدارة بأن الجمهور والفريق يعولان كثيراً على خبرة بن شخيت في دوري الدرجة الأولى، نظراً لنتائجه اللافتة وبطولاته السابقة مع فرق أخرى في المسابقة نفسها. وأكد أن بصمة المدرب الجديد بدأت تظهر منذ المباراة الأولى، حيث تمكن من استعادة صورة الفريق رغم الظروف الصعبة والغيابات الكثيرة التي واجهتها الصفوف.

خطط التعزيز والميركاتو الشتوي لدعم الصفوف

كشف بن سرود أن مجلس الإدارة ينتظر فترة الميركاتو الشتوي لإجراء صفقات تعزز صفوف الفريق بعدد من الوجوه الجديدة القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة. وتهدف هذه الخطوات إلى سد الثغرات الناتجة عن الغيابات الطويلة، خاصة في خطوط الدفاع والهجوم التي تعاني من نقص في العمق والتجربة.

أعرب عضو مجلس الإدارة عن أمله في التوفيق في التعاقد مع لاعبين يمثلون إضافة حقيقية للجهاز الفني، ويساهمون في تحسين الأداء العام للفريق. وأكد أن النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى هي الأقوى من حيث المستويات المقدمة من الفرق خلال الجولات الثماني الماضية، مما يتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق النتائج الإيجابية.

جهود إعادة الفريق لدوري المحترفين والشكر للحكام

أشار بن سرود إلى أن هبوط الفريق من دوري المحترفين رافقه عدد من العقبات التي يفضل عدم الرجوع إليها حالياً، لكن التركيز منصب الآن على إعادة "الراقي" إلى مكانته الطبيعية في دوري الأضواء. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مزيداً من التضحيات والعمل الجماعي من جميع الأطراف المعنية بالنادي.

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قدم بطي خلفان بن سرود ختاماً لحديثه الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لأندية الإمارة ونادي البطائح تحديداً. كما امتد الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وشمل التقدير مجلس الشارقة الرياضي لدوره في المتابعة المستمرة وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لضمان سير العمل بشكل سليم. وأكدت تصريحات بن سرود أن الجميع في نادي البطائح يعمل بتضافر الجهود لإعادة الفريق إلى صدارة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحات الجماهير والإدارة على حد سواء.