بطاقة دبي للطلبة الجديدة: حلول متكاملة للهوية والتنقّل مع خصومات هامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق بطاقة دبي للطلبة، تجمع بين هوية الطالب وخدمات النقل العام وخصومات تصل إلى ٥٠٪، وتمنح أكثر من ١٥٠ ألف ميزة في أكثر من ١٣٠ دولة.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في ٩ يوليو ٢٠٢٤، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، وشاركت فيها جمعية بطاقة هوية الطالب الدولية ( ISIC)، بدءاً من اليوم إطلاق بطاقة دبي للطلبة الجديدة. تهدف البطاقة إلى ربط الهوية الطلابية بخدمات النقل العام في الإمارة مع مجموعة واسعة من التسهيلات والخصومات داخل وخارج الإمارات.

مفهوم البطاقة وأهم وظائفها

وفقاً لأحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقسم خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، تجمع بطاقة دبي للطلبة ثلاث وظائف أساسية. فالأولى هي إثبات الهوية الطلابية لدى مؤسسات التعليم المشاركة؛ والثانية وصول الطلاب إلى خدمات النقل العام عبر بطاقة نول مع خصومات بحدٍ أقصى ٥٠٪؛ والثالثة هي الحصول على صفة طالب معترف بها دولياً من خلال بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC).

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تم تطوير البطاقة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في دبي لتلبية احتياجات الطلبة، وتوفر مزايا ضمن أربعة مجالات رئيسية: داخل الحرم الجامعي، في مختلف أرجاء دبي، في الحياة اليومية، وأثناء السفر الدولي. تشمل هذه المزايا التسهيلات في النقل، والخصومات على الأسعار، والفرص السياحية والتجارية، والصلات مع شبكة ISIC في أكثر من ١٣٠ دولة.

موقف الجهات المعنية ورؤيتهم

قال الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إن البطاقة تركّز على التصميم الشامل للتجربة الطلابية، مؤكداً أنها تتماشى مع استراتيجية التعليم ٣٣. كما حث على تعزيز بناء منظومة تعليمية مستعدة للمستقبل وتوفير فرص استكشاف وتعلّم متقدمة للطلاب داخل وخارج دبي.

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من الناحية الإدارية، صرح مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، بأن البطاقة تجسّد التزام طموح المدينة بتقديم منظومة تعليمية متكاملة تتيح للطلبة الاستفادة من حزمة حصرية من الخدمات والخصومات في دبي وعلى مستوى العالم.

وأخيراً، أكد ماثيو إيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة GTS ALIVE وجمعية ISIC، أن البطاقة تُعطي للطلبة إثباتاً معترفاً به دولياً لهوية الطالب، وتربطهم بشبكة واسعة من المنافع في جميع أنحاء العالم.

الأثر الفعلي للبطاقة وخطوات التنفيذ المستقبلية

تُتيح بطاقة دبي للطلبة الوصول إلى أكثر من ١٥٠ ألف ميزة وعرض عبر شبكة ISIC في أكثر من ١٣٠ دولة، مما يفتح آفاقاً جديدة للطلبة للتجارب الدولية في السفر والإقامة والترفيه والتسوق والتعليم.

ومن أجل تسهيل قبول المؤسسات التعليمية في البرنامج، تدير الهيئة الخطوات وفق مراحل، وتفتح باب المشاركة عبر موقع إلكتروني محدد: www.dubaistudentcard.ae. يُتوقع أن يبدأ تطبيق البطاقة في الفترة المقبلة مع توسيع التغطية تدريجياً.

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تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الهيئة لتطوير حلول تنقّل شاملة وميسّرة، تسعى لتسهيل التنقل اليومي للطلاب وتحفيز اعتماد النقل العام كمكوّن أساسي في نمط حياتهم، وتعزيز الجاذبية التعليمية لدبي عالميّاً.