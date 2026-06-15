بريطانيا واليابان توقعان شراكة اقتصادية وتكنولوجية بقيمة 24 مليار دولار تشمل طاقة الرياح والأشباه الموصلة والذكاء الاصطناعي والتعاون الدفاعي لتطوير مقاتلة جديدة.

وقعت بريطانيا و اليابان يوم الأحد شراكة واسعة النطاق في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تجلب استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار).

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء اليابانية كايهو ساناي إلى لندن، حيث عقدت محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر رئاسة الحكومة، عشية مشاركتهما في قمة مجموعة السبع في فرنسا. شملت الاتفاقيات أكثر من 10 صفقات تجارية، أبرزها مشروع بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لبناء محطة طاقة رياح بحرية، وصفه ستارمر بأنه يمثل "حقبة جديدة من التعاون الثنائي".

في الجانب التكنولوجي، تم الإعلان عن "شراكة التكنولوجيا المتقدمة بين المملكة المتحدة واليابان" تهدف إلى تحويل الأبحاث البريطانية إلى تقنيات قابلة للتوسع بدعم استثماري ياباني، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وبموجب اتفاق رسمي، سيتم ربط "مركز أشباه الموصلات البريطاني" بشركة "رابيدوس" اليابانية حديثة النشأة والمتخصصة في تصنيع الرقائق. كما شملت الشراكة تعزيز التعاون بين شركة "رولز-رويس" والوكالة اليابانية للطاقة الذرية.

أما في المجال الدفاعي، جدد الزعيمان التزامهما ببرنامج القتال الجوي العالمي، وهو مشروع دولي أطلقته بريطانيا وإيطاليا واليابان عام 2022 لتطوير طائرة مقاتلة تفوق سرعة الصوت من الجيل التالي بحلول عام 2035، بهدف استبدال طائرة "يوروفايتر تايفون". ويأتي هذا البرنامج كرمز للتعاون الدفاعي المتقدم بين البلدين. وتصل قيمة التبادل التجاري بين المملكة المتحدة واليابان حالياً إلى حوالي 140 مليار جنيه إسترليني حسب الحكومة البريطانية، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين





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