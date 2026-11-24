الحكومة البريطانية تعلن فرض عقوبات صارمة على الحوثيين وقادتهم الأربعة تزامناً مع هجمات على منشآت في الرياض وتعز، وسط تحذيرات صحية من انتشار الأوبئة.

أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً فرض عقوبات جديدة ومشددة على حركة الحوثي وأربعة من قادتها الكبار، وذلك رداً على استمرار محاولاتهم تقويض الاستقرار في المنطقة. جاء هذا الإعلان الرسمي من وزارة الخارجية البريطانية، حيث أكد وزير الخارجية إد ميليباند في بيانه الرسمي أن العدوان الحوثي المتجدد الذي يستهدف شركاء المملكة المتحدة والمدنيين البريئين يعتبر أمراً غير مقبول تماماً ويجب محاسبة مرتكبيه.

تجميد الأصول وحظر السفر

وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد أصول الجماعة وأصول الشخصيات الأربعة المحظورة، مع فرض حظر سفر عليهن أيضاً لمنع تنقلهن. وأشارت لندن بوضوح إلى أن السلوك المتهور للحوثيين في مضيق باب المندب واصل تعطيل سلاسل الإمداد العالمية بشكل مباشر، مما فاقم ضغوط تكاليف المعيشة على العائلات البريطانية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

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كما أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات المتزايدة التي يستهدف بها الحوثيون البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومعايير الحماية الإنسانية التي تدينها المجتمع الدولي.

هجمات على الرياض ومواقع عسكرية

في سياق متزامن، أعلنت السعودية اليوم أن هجوماً إرهابياً وقع على أحد أبراج المركز المالي في الرياض، وذلك بعد أن أفاد ثلاثة شهود بتضرر أعلى ناطحة سحاب في العاصمة السعودية. وتضم هذه البرج مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما يعكس مدى استهداف البنية التحتية المالية والاقتصادية الحيوية.

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وأورد الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، على منصة إكس، تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبان، مشدداً على أن السعودية تتصدى لهذه التصرفات بجدية وتعمل على ضمان استمرارية العمل في المنشآت الحكومية.

الوضع العسكري في تعز ولحج

في الوقت نفسه، تحافظ القوات الحكومية اليمنية على مواقعها في محيط مدينة تعز، وتواصل التصدي للتحركات الحوثية في المنطقة. تعمل الوحدات العسكرية في جبهات لحج على إعادة ترتيب صفوفها، بالتزامن مع توجه الحوثيين لتعزيز تحصيناتهم على الساحل، تحسباً لهجمات معاكسة محتملة من قبل القوات الموالية للحكومة.

وأعلن محور تعز العسكري اليوم أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع قيادة وسيطرة وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين غرب المدينة. يأتي هذا التحرك في إطار العمليات الجوية المتواصلة ضد مواقع الجماعة وتحصيناتها التي تم رصدها خلال الفترات الأخيرة.

تحذيرات صحية من الأوبئة

وعلى الصعيد الإنساني، أعلن مكتب شؤون الحصار بالمحافظة تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بأمراض وبائية وتنفسية وحميات خلال أكتوبر الماضي. عزا المكتب هذا العدد الكبير إلى تكدس النفايات في المناطق المتضررة، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار الأمراض المختلفة بين السكان.

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كما حذرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في تعز من أن تراكم النفايات يهدد بانتشار واسع للأمراض التنفسية والحميات، مؤكدة أن حمى الضنك والكوليرا أخذتا في الانتشار بالفعل بين السكان. وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع تحذيرات أممية من ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا إلى 3 أمثالها خلال أسابيع قليلة، وفق بيان أممي صدر مؤخراً.