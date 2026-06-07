بريتش إيرويز تستعد لرفع أسعار التذاكر استجابة لارتفاع تكاليف الوقود

تعلن شركة الخطوط الجوية البريطانية عن خطة رفع أسعار رحلاتها نظراً لتصاعد أسعار الوقود نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، وتوضح الاستراتيجيات التي تعتمدها المجموعة الأم لإدارة الارتفاعات في التكاليف وتأثير ذلك على قطاع الطيران العالمي.

تخطط شركة الخطوط الجوية البريطانية، التي تعرف باسم بريتش إيرويز ، إلى تعديل أسعار تذاكرها خلال الأشهر القليلة المقبلة استجابة للضغوط المتصاعدة في تكاليف الوقود . يأتي هذا القرار في ظل تصاعد توترات الشرق الأوسط التي أدت إلى تقلبات ملحوظة في أسعار النفط، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في المصاريف التشغيلية لشركات الطيران على مستوى العالم.

يوضح الرئيس التنفيذي للشركة، شون دويلي، أن شبكة رحلات بريتش إيرويز تعتمد إلى حد كبير على الخطوط الطويلة والمسافات البعيدة، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة لرجال الأعمال والمسافرين الباحثين عن تجربة فاخرة. هذه الخصائص تمنح الشركة قدرة نسبية أكبر على نقل تكلفة الوقود إلى المسافرين عبر رفع الأسعار، مقارنةً مع الناقلات التي تقتصر على خطوط قصيرة أو رحلات ترفيهية منخفضة التكلفة.

وفي إطار الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، شدد دويلي على أن الشركة تخطط لإعادة هيكلة هيكل الأسعار بحيث يتماشى مع الارتفاعات المتوقعة في تكاليف الوقود التي قد تصل إلى ملياري يورو خلال السنة المالية الحالية. وتعمل مجموعة إيه جي، الشركة الأم لبريتش إيرويز، على تقليل العبء المالي عبر تحسين إيراداتها وتطبيق إجراءات لتقليل النفقات، مع هدف استرداد نحو ستين بالمئة من الزيادة المتوقعة في تكاليف الوقود من خلال عمليات تحسين الكفاءة وزيادة العائدات من الخدمات الإضافية.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من موجة أوسع من التعديلات التي يشهدها قطاع الطيران العالمي في ظل الأزمة الحالية. تواجه شركات الطيران تحديات متعددة تشمل ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للعوامل الجيوسياسية المتقلبة، بالإضافة إلى تراجع الطلب على بعض الرحلات بسبب التغييرات في سلوك المستهلكين والقيود المتغيرة على السفر الدولي. هذه الظروف تدفع العديد من الناقلات إلى مراجعة سياساتها السعرية وإعادة تقييم نماذج أعمالها لضمان الحفاظ على هوامش ربحية مستدامة.

وفي الوقت نفسه، تسعى بعض الشركات إلى تنويع مصادر دخلها عبر تقديم منتجات وخدمات جديدة مثل برامج الولاء، وتحسين تجربة العملاء على متن الطائرة، وتوسيع العروض الرقمية لتقليل الاعتماد على عائدات التذاكر التقليدية فقط. من ناحية أخرى، يشير الخبراء إلى أن رفع الأسعار قد ينعكس على الطلب على السفر خاصة في القطاعات الحساسة للسعر مثل السياحة الجماعية ورحلات العائلات.

ومع ذلك، يتوقع أن يكون للناقلات التي تقدم خدمات متميزة وفئات أولية قوية القدرة على الحفاظ على قاعدة عملاء ثابتة ومستعدة للدفع مقابل القيمة المضافة التي تقدمها. يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة السوق على امتصاص هذه الزيادات دون الإضرار بنمو قطاع الطيران على المدى الطويل، خصوصاً في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتنظيمات الانبعاثات والضغط المتزايد على تبني تقنيات أكثر استدامة في عمليات الطيران





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بريتش إيرويز رفع أسعار التذاكر تكاليف الوقود قطاع الطيران الشرق الأوسط

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