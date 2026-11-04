بروبرتي فايندر تكشف أرخص مناطق دبي للإيجار في نوفمبر

تقرير بروبرتي فايندر يكشف عن متوسطات إيجارات الشقق في دبي، حيث تهيمن المدينة العالمية على القائمة بأقل الأسعار مع تفاصيل دقيقة للمناطق الجديدة.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منصة " بروبرتي فايندر" خلال شهر نوفمبر، أن المستأجرين في دبي يمتلكون خيارات متنوعة لشقق من غرفة وصالة بمتوسط إيجار سنوي لا يتجاوز 60 ألف درهم. وتصدرت منطقة " المدينة العالمية" قائمة المناطق الأكثر تكلفة منخفضة، مسجلةً متوسط إيجار سنوي معروض يبلغ 45,749 درهماً، مما يجعلها الوجهة الأولى للباحثين عن مساكن بأسعار معقولة.

أرخص المناطق للإيجار في دبي

جاءت منطقتا "النهدة" و"الورقاء" في المرتبة الثانية ضمن قائمة المناطق الأقل تكلفة، حيث سجل كل منهما متوسط إيجار سنوي يبلغ 55 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وفي نفس الفئة السعرية، سجلت مناطق "ديرة" و"الورسان" و"دبي الجنوب" متوسط إيجار سنوي يصل إلى 60 ألف درهم، مما يوفر بدائل متعددة للمستأجرين الذين يبحثون عن توازن بين الموقع والسعر.

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توسيع نطاق التغطية الجغرافية

قامت "بروبرتي فايندر" بتوسيع نطاق تغطية بيانات "رؤى المجتمعات السكنية" خلال نوفمبر ليشمل 50 منطقة في دبي، مقارنة بـ40 منطقة في الإصدارات السابقة من التقرير. هذا التوسع يتيح مقارنات أوسع وأكثر دقة لمتوسطات الإيجارات وأسعار البيع المعروضة وتقييمات المناطق، وشملت الإضافات الجديدة المذكورة في البيانات مناطق "المدينة العالمية" و"الورقاء" و"الورسان" بشكل رسمي.

أسعار البيع في المناطق الجديدة

على صعيد سوق الشراء، أظهرت البيانات أن متوسط سعر البيع المعروض لشقة من غرفة وصالة في "المدينة العالمية" يبلغ 813 ألف درهم. بينما يصل هذا المتوسط إلى 950 ألف درهم في منطقة "القوز"، وهما من المناطق التي أضيفت حديثاً إلى نطاق التغطية خلال شهر نوفمبر. كما تتضمن البيانات منطقة "تاون سكوير" التي شملتها الإصدارات السابقة، بمعدل سعر بيع معروض يبلغ 930 ألف درهم لنفس نوع الوحدات السكنية.

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خيارات للميزانيات الأعلى

بالنسبة للمستأجرين الذين يبحثون عن خيارات بميزانية أعلى، أظهرت البيانات أن متوسط الإيجار السنوي المعروض لشقة من غرفة وصالة يبلغ 100 ألف درهم في كل من منطقتي "مردف" و"مدينة محمد بن راشد". وتعد هاتان المنطقتان من الإضافات الحديثة إلى نطاق التغطية، مما يعكس تنوع السوق وقدرته على استيعاب شرائح مختلفة من المستأجرين حسب القدرة المالية والاحتياجات المكانية.

منهجية التقرير ومحدودياته

تعكس الأرقام الواردة في تقرير "بروبرتي فايندر" متوسطات أسعار العقارات المعروضة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ولا تمثل القيم الفعلية لعقود الإيجار المبرمة أو صفقات البيع المنجزة في السوق. تقتصر جميع المقارنات السعرية المذكورة في التقرير حصراً على الشقق المكونة من غرفة وصالة، لضمان معايير موحدة ودقيقة عند تحليل اتجاهات الأسعار عبر المناطق المختلفة في دبي.