دراسة جديدة من جامعة كولورادو تكشف دور بروتين TMEM174 في تنظيم الفوسفات ومنع تكلس الشرايين، مما يفتح آفاقا جديدة لعلاج أمراض الكلى المزمنة.

كشف باحثون في كلية الطب ب جامعة كولورادو أنشوتز الأمريكية عن اكتشاف علمي جديد يربط بين بروتين كلى يُعرف باسم "TMEM174" وصحة الأوعية الدموية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الفوسفات في الدم إلى ترسب الكالسيوم في شرايين الجسم. وأثبتت الدراسة المنشورة في دورية "Scientific Reports" في 2 أكتوبر 2026 أن غياب هذا البروتين يرتبط بزيادة مخاطر تلف الأوعية الدموية وتقليل متوسط العمر، خاصة عند استهلاك كميات كبيرة من الفوسفات في النظام الغذائي. وتعد هذه النتائج خطوة هامة لفهم الآليات الجزيئية التي تنظم توازن المعادن الأساسية في الجسم.

آلية عمل بروتين TMEM174 في الكلى

تلعب الكلى دورا محوريا في الحفاظ على مستويات الفوسفات ضمن الحدود الطبيعية من خلال تصفية الدم وإفراز الكميات الزائدة عبر البول. ويعتمد هذا التوازن المعقد على بروتين يسمى "NPT2A"، الذي يعيد امتصاص نحو ثلاثة أرباع كمية الفوسفات التي ترشحها الكلى لتبقى في مجرى الدم لدعم وظائف حيوية مثل بناء العظام. وكشفت الدراسة أن بروتين "TMEM174" يعمل كمنظم عكسي لبروتين NPT2A، حيث يرتبط به ويحد من نشاطه لمنع إعادة الامتصاص المفرط للفوسفات.

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تأثير الفوسفات الزائد على الشرايين

عندما ترتفع مستويات الفوسفات بشكل مستمر، وهو ما يُعرف بفرط فوسفات الدم، يبدأ تأثير سلبي مباشر على الخلايا العضلية الملساء في جدران الأوعية الدموية. فتفقد هذه الخلايا وظيفتها الطبيعية في تنظيم انقباض الشرايين وتكتسب خصائص تشبه الخلايا المسؤولة عن تكوين العظام. ونتيجة لذلك، تبدأ بلورات فوسفات الكالسيوم في التراكم داخل جدران الشرايين في عملية تعرف باسم التكلس الوعائي، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وفقدان مرونتها الطبيعية.

نتائج التجربة على النماذج الحيوانية

أجرى الفريق البحثي بقيادة الدكتور ماكوتو ميازاكي، أستاذ أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم في جامعة كولورادو أنشوتز، تجارب على نماذج حيوانية افتقرت إلى بروتين TMEM174. وقد أظهرت هذه النماذج اختلافا واضحا في التوازن الكيميائي للجسم، حيث ارتفعت مستويات الفوسفات وزادت ترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية بشكل ملحوظ. كما سجلت الدراسة تراجعا في فرص البقاء على قيد الحياة لهذه الحيوانات، مما يؤكد الصلة الوثيقة بين غياب البروتين وصحة الجهاز القلبي الوعائي.

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المصادر الغذائية للفوسفات والمخاطر الصحية

يوجد الفوسفور بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة الصحية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمكسرات والحبوب الكاملة، وهو ضروري لصحة الإنسان. لكن المشكلة تكمن في إضافة الفوسفات إلى المنتجات الغذائية المصنعة والمشروبات لإطالة مدة الصلاحية وتحسين النكهة، حيث يمتص الجسم هذا النوع بكفاءة أعلى. وعندما يلتقي نقص بروتين TMEM174 مع نظام غذائي غني بالفوسفات المضاف، يتسارع التكلس الوعائي بشكل كبير لدى النماذج الحيوانية، مما يزيد من حدة المخاطر الصحية.

آفاق علاجية جديدة لمرضى الكلى المزمنة

يمثل التكلس الوعائي من المضاعفات الخطيرة شيوعا بين المصابين بأمراض الكلى المزمنة، نظرا لقدرتها المحدودة على التخلص من الفوسفات الزائد. وتشير النتائج إلى أن بروتين TMEM174 قد يكون هدفا علاجيا واعدا، حيث يمكن تطوير أساليب تستهدف التفاعل بينه وبين بروتين NPT2A لمساعدة الكلى على التخلص من الفوسفات. ورغم أن النتائج مبدئية وتحتاج لمزيد من البحث لتأكيد تأثيرها على البشر، إلا أنها تفتح آفاقا جديدة للحد من مضاعفات أمراض الكلى وحماية الأوعية الدموية من التصلب.