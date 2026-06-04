برنامج زراعة الكبد المتقدم للأطفال في مستشفى كينغز دبي يحقق نجاحاً ملحوظاً

إطلاق برنامج شامل لزراعة الكبد لدى الأطفال في دبي يدمج تقنيات الزراعة الجزئية والمساعدة، ويعتمد على فريق متعدد التخصصات وشراكة دولية لضمان رعاية متكاملة من التشخيص إلى المتابعة.

في دبي أطلق مستشفى كينغز كوليدج برنامجاً متقدماً لزراعة الكبد لدى الأطفال، يركز على الحالات المعقّدة التي تستلزم خبرات طبية وجراحية رفيعة المستوى. حتى الآن، نجح المركز في إجراء ثماني عمليات زراعة كبد للأطفال، شملت زراعة جزئية للمساعدة على علاج أكثر من مريض باستخدام كبد واحد، وكذلك زراعة كبد مساعدة تحافظ على جزء من الكبد الأصلي للطفل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عمليات زراعة من متبرعين أحياء ومتوفيين، وفقاً للاحتياجات السريرية لكل حالة. يضم البرنامج فريقاً متعدد التخصصات يضم خبراء في أمراض الكبد، جراحة الزراعة، طب الأطفال، العناية المركزة، التخدير وإعادة التأهيل، ما يضمن رعاية شاملة من مرحلة التشخيص وحتى المتابعة الطويلة الأمد. تتضمن خطة العلاج في البرنامج صممًا شخصيًا لتلائم كل مريض، حيث يتم اختيار نوع الزراعة الأنسب بناءً على عمر الطفل، درجة تقدم المرض، وتوافر المتبرعين.

تُعد الزراعة الجزئية خياراً اقتصادياً يسمح باستخدام كبد واحد لعلاج عدة أطفال، بينما تتيح الزراعة المساعدة للمريض الحفاظ على جزء من كبده الأصلي لتقليل مخاطر الرفض وتعزيز فرص الشفاء. وتستند جميع الإجراءات إلى بروتوكولات قياسية تم توحيدها بالتعاون مع مستشفى كينغز كوليدج في لندن، ما يضمن توافق المعايير السريرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الفرق الطبية في الدولتين.

أوضح البروفيسور محمد ريلا، استشاري جراحة زراعة الكبد بالمستشفى، أن نجاح البرنامج لا يُقاس بعدد الإجراءات المنفذة بل بتعقيد الحالات التي يتم التعامل معها والدرجة العالية للتنسيق المطلوب لضمان أعلى مستويات الأمان للمرضى. وأضاف الدكتور راجيف تومار، مدير قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي لدى الأطفال، أن البرنامج لا يقتصر على تقديم خدمات جراحية متخصصة فحسب، بل يسهم في بناء منظومة رعاية متكاملة تدعم الأطفال طوال مراحل نموهم وتطورهم.

من جانبه، شدد الدكتور ريحان سيف على أهمية الخطط العلاجية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض، مؤكداً أن تنوع خيارات الزراعة المتاحة يرفع من كفاءة التعامل مع الحالات المعقّدة ويعزز النتائج الصحية على المدى الطويل. ومع استمرار تطور البرنامج، يخطط المستشفى لتوسيع قدراته لتصبح مركز إحالة مرجعي للمرضى المعرضين لأمراض الكبد المتقدمة في المنطقة بأسرها





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زراعة الكبد للأطفال مستشفى كينغز دبي الطب المتقدم العلاج المتكامل الأمراض الكبدية

United States Latest News, United States Headlines