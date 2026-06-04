برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال يخّرج الدفعة الحادية عشرة ويستقطب أكثر من 14 ألف طلب للدفعة الجديدة

تحت رعاية محمد بن راشد، احتفى برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال بتخريج 37 منتسباً من 21 دولة، وأعلن استقبال أكثر من 14 ألف طلب للالتحاق بالدفعة الثانية عشرة.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، احتفل برنامج دبي ل تدريب رواد الأعمال ب تخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه، مواصلاً رسالته في إعداد قيادات عالمية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة الأعمال وصناعة المستقبل.

أقيم الحفل في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، حيث تم تكريم 37 منتسباً من 21 دولة تقديراً لإنجازاتهم. ضمت الدفعة 12 إماراتياً و25 منتسباً دولياً، مما يعكس مكانة دبي كوجهة جاذبة للمواهب الطموحة وحاضنة للابتكار ومركز عالمي لتطوير القيادات وإعداد رواد الأعمال.

استقطبت طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة التي تنطلق في سبتمبر 2026 أكثر من 14284 طلباً من 148 دولة، أي أكثر من ضعف طلبات العام السابق، مما يعزز المكانة الدولية المتنامية للبرنامج كأحد أكثر برامج الدراسات العليا تنافسية عالمياً. قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي: يجسد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمواهب والابتكار والفرص.

من خلال البرنامج، تواصل دبي الاستثمار في الكفاءات الإماراتية والعالمية، وتزويد قادة المستقبل بالمهارات والخبرات والرؤية الدولية التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في اقتصاد المستقبل. أضاف معاليه: يعكس النمو المتواصل للبرنامج والإقبال الدولي المتزايد عليه الثقة العالمية بمكانة دبي وجهة رائدة لتطوير القيادات واستقطاب المواهب، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتمكين الجيل القادم من القادة وتعزيز قيم التميز والمرونة والتعاون والابتكار، مما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحولات وصناعة أثر إيجابي ومستدام في مجتمعاتها ومؤسساتها حول العالم.

استضافت مؤسسات رائدة في دبي منتسبي البرنامج في أكثر من 20 موقعاً تدريبياً، شاركوا خلالها في تنفيذ مشاريع متنوعة شملت مجالات التحول الرقمي والاستدامة ورأس المال الاستثماري بالإضافة إلى قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة والتمويل. أنجزت الدفعة الحادية عشرة 8 مشاريع استشارية لجهات حكومية وخاصة بارزة في دبي، وأظهر المنتسبون احترافية مهنية عالية طوال البرنامج، وقدمّوا توصيات استراتيجية وحلولاً مبتكرة لتحديات أعمال واقعية.

استقبل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال منذ انطلاقه 349 منتسباً من 56 دولة، وأنجز 100 مشروع استشاري بالتعاون مع مؤسسات رائدة في دبي. أسهم البرنامج خلال 11 عاماً في تطوير قدرات 68 خريجاً إماراتياً، تأكيداً لالتزامه بدعم الكفاءات الوطنية ضمن بيئة عالمية مترابطة. أعرب الخريجون عن تقديرهم للتجربة التي وفرها البرنامج، مؤكدين أنها وسّعت آفاقهم المهنية والشخصية وأكسبتهم مهارات قيادية قيّمة.

يعد التخريج خطوة جديدة في مسيرة البرنامج الرامية إلى بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة عالمياً والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، برعاية كريمة من القيادة الرشيدة التي تولي أهمية كبرى لتمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة المستقبل. تجسد هذه المبادرة رؤية دبي الاستباقية في الاستثمار في رأس المال البشري، وجعل الإمارة نموذجاً عالمياً في الابتكار والتميز المؤسسي، وبناء مجتمع معرفي يواكب تطلعات المستقبل ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تتطلع الجهات المنظمة إلى استمرار البرنامج في تخريج قادة مؤثرين يحملون راية الابتكار ويسهمون في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية الطموحة





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دبي رواد الأعمال تخريج تدريب محمد بن راشد

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