برنامج "بَرْوة" يحقق رضا 95 ٪ بين كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي

برنامج "بَرْوة" يقدم أربع خدمات عقارية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ويصل إلى 95 ٪ من الرضا بعد إنجاز أكثر من 24 000 معاملة وعمل ورش توعوية لتوسيع الاستفادة.

أعلن مستشار إداري أول في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خليفة السالفة، أن برنامج "بَرْوة" يحظى برضا كبير بين كبار المواطنين و أصحاب الهمم ، حيث وصل مؤشر الرضا إلى حوالي 95 ٪ منذ انطلاق البرنامج العام الماضي.

يهدف البرنامج إلى تسهيل التعاملات العقارية لهذه الفئات من خلال تقديم أربعة خدمات رئيسية هي: المرسال، الكراني، الطارش، والحاصلة، بالإضافة إلى مساحة استقبال مخصصة تسمى "البرزة". حتى الآن أنجز البرنامج أكثر من 24 000 معاملة عقارية، وشمل مستفيديه نحو 18 500 شخص، من بينهم أكثر من 7 000 سيدة، ما يعكس مدى الاستجابة الإيجابية للفئات المستهدفة.





تتضمن خدمة "المرسال" مركزًا للاتصالات يستقبل أكثر من 3 500 مكالمة هاتفية منذ بدء البرنامج، ما يدل على حجم الطلب على الدعم الفوري والإجابة على الاستفسارات. خدمة "الطارش" تقدم مركبات متنقلة تزور أماكن سكن كبار المواطنين وأصحاب الهمم لتقديم الخدمات العقارية دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. أما "الحاصلة" فتعقد شراكات مع شركات عقارية وطنية لتوفير استشارات تطوير وإدارة عقارات بامتيازات وخصومات قد تصل إلى الإعفاء الكامل من الرسوم.

وتُعنى خدمة "الكراني" بمرافقة المتعاملين ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بسهولة، بينما توفر "البرزة" مساحة فاخرة داخل دائرة الأراضي والأملاك لتلبية احتياجاتهم ببيئة مريحة.



في إطار تعزيز الوعي وتوسيع نطاق الاستفادة، نظمت دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ورشة تدريبية في مركز البرشاء الاجتماعي تحت مسمى "الكتاتيب العقارية".

وشدد المتحدثون على أن هذه اللقاءات لا تقتصر على التوعية فقط، بل تشكل منصة حوارية مباشرة تستمع إلى آراء المستفيدين وتحدد التحديات التي تواجههم، ما يساعد في تعديل وتطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. كما أُشير إلى توسيع البرنامج ليشمل حاملي بطاقتي "سند" لأصحاب الهمم و"ذخر" لكبار المواطنين، مع إضافة مزايا وخدمات جديدة تهدف إلى رفع مستوى السعادة والراحة.

وشهدت الورشة إعراب عدد من المستفيدين عن ارتياحهم، حيث أكدت عائشة علي الفلاسي أن البرنامج منحهم شعورًا بالطمأنينة وسهولة الوصول إلى الخدمات دون الحاجة للتنقل، وأشار أحمد السويدي إلى أن البرنامج يعكس اهتمام دبي الحقيقي بكبار المواطنين من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم وتقديم حلول عملية





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برنامج بروة كبار المواطنون أصحاب الهمم دائرة الأراضي والأملاك خدمات عقارية

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