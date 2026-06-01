برنامج خبراء الإمارات يطلق مسار الذكاء الاصطناعي

يعلن برنامج خبراء الإمارات عن إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، بهدف دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية.

يطلق برنامج خبراء الإمارات - مسار الذكاء الاصطناعي - في شهر يونيو الجاري، اتساقا مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2 031، الهادفة إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية.

ويدعم مسار الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج خبراء الإمارات خمسة أهداف رئيسية في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تتمثل في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنافسية في القطاعات الحيوية عبر توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتطوير الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وربط البحث المتقدم والبنية التحتية بالتطبيق الواقعي. ومن المقرر أن يضم مسار الذكاء الاصطناعي، نخبة من الكوادر الوطنية ضمن 25 قطاعا حيويا؛ حيث سيلتحق المنتسبون بتدريبات مكثفة في مجالات عدة من بينها أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوكمة والقيادة، والمشاركة في عدد من الرحلات الدراسية الدولية، والعمل على مشروعات تخرج مصممة لمواجهة تحديات حقيقية على المستوى الوطني، بإشراف مباشر من الموجهين.

وقال مدير برنامج خبراء الإمارات أحمد الشامسي: نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة كبيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومع انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي؛ سيتم التركيز الآن على الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها بكفاءة وقيادة تطويرها، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على صياغة السياسات وتعزيز تنافسية الدولة عالميا لعقود قادمة.

وأضاف: يأتي انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات تزامنا مع الإعلان عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات، والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين، موضحا أنه بخلاف الأنظمة التقليدية؛ تتسم تلك النماذج بقدرتها على تنفيذ المهام وإدارة العمليات المعقدة بصورة مستقلة، إذ يركز مسار الذكاء الاصطناعي على إعداد كوادر وطنية قادرة للتعامل مع هذه الأنظمة وإدارتها بمسؤولية داخل قطاعات وبيئات تشغيلية حيوية. وفي سياق متصل؛ تضمنت عملية اختيار المنتسبين إجراء مقابلات معمقة مع عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زملاء وخريجي برنامج خبراء الإمارات.

وقالت المتحدثة باسم برنامج خبراء الإمارات مسار الذكاء الاصطناعي البروفيسورة هدى الخزيمي: خلال المقابلات ومناقشات الاختيار، برز لدى العديد من المرشحين وعي متقدم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وفهم واضح بأن المرحلة المقبلة تعتمد على التطبيق المؤسسي الفعّال للذكاء الاصطناعي منوهة بالمستوى الاستثنائي من الطموح والكفاءة لدى عدد من المرشحين، وإمكاناتهم العالية لإحداث أثر محلي وعالمي وإضافة قيمة حقيقية للقطاعات وتعزيز تنافسية الدولة.

تجدر الإشارة إلى إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج خبراء الإمارات، هو امتداد للزخم الذي تشهده دولة الإمارات في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث صنّفتها مؤشرات دولية حديثة ضمن الدول الرائدة عالميا في الجاهزية المؤسسية وتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات، وتشكل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية قاعدة أساسية لدعم هذا المسار وتطوير مخرجاته المستقبلية





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

برنامج خبراء الإمارات مسار الذكاء الاصطناعي استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2 ذكاء اصطناعي تكنولوجيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المؤسسة الاتحادية تُطلق «الأجندة الوطنية للشباب 2031»أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، التي تهدف إلى أن يكون

Read more »

مهرجان الإمارات الدولي للملصق يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعيتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031...

Read more »

مجالس الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي تستقطب خبراء لقيادة المستقبلعقدت الإمارات الدورة الثانية من مجالس الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، بمشاركة قادة وخبراء من القطاعين العام والخاص، لمناقشة التغيرات العالمية وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتحقيق رؤية الإمارات 2031.

Read more »

الإمارات تطلق مشروعاً رائداً للشبكات المصغرة لتعزيز أمن الطاقة والاستدامةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة (Microgrid)، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والاستدامة ورفع كفاءتها، ودعم رؤية 'نحن الإمارات 2031'.

Read more »

تغيير تاريخي في روزنامة الألعاب الآسيوية: الانتقال إلى الأعوام الفردية بدءًا من 2031المجلس الأولمبي الآسيوي يقرر نقل دورة الألعاب الآسيوية إلى الأعوام الفردية بدءًا من عام 2031، بهدف ربطها بشكل أوثق بدورة الألعاب الأولمبية وتعزيز مستوى المنافسة الرياضية في القارة.

Read more »

إيدج تعزز السيادة الصناعية الدفاعية بعقد بقيمة 200 مليون درهم مع الإمارات للكابلات والربط البينيمجموعة إيدج تبرم اتفاقية استراتيجية مع شركة الإمارات للكابلات لتوريد أنظمة توصيلات متقدمة، في خطوة تهدف إلى دعم المحتوى المحلي وتحقيق السيادة في التصنيع الدفاعي تماشياً مع رؤية الإمارات 2031.

Read more »