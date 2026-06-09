برقيات تهنئة من قيادة الإمارات للملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى عيد الجلوس

بعث عدد من كبار قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ببرقيات تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى عيد الجلوس. وشملت البرقيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام. وتعكس هذه البرقيات متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردن ية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد الجلوس .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد الجلوس. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

يتمتع الملك عبدالله الثاني بملامح زعامة واضحة ومسيرة حكم ذات إنجازات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. ويُذكر أن عيد الجلوس يُsymbolize استقرار الأردن ووحدته تحت قيادة الملك عبدالله الثاني، حيث يحتفل الأردنيون بهذه المناسبة الوطنية كل عام تعبيراً عن الولاء والانتماء للعرش الهاشمي. وقد Gimenez有著, هذه البرقيات تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تعزيزها في مختلف الميادين





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