استئناف الدوري الإسباني بجولات مصيرية حيث يحاول برشلونة الحفاظ على الصدارة وريال مدريد تقليص الفارق مع مورينيو، فيما يسعى أتلتيكو للاقتراب من القمة.

يبدأ الدوري الإسباني لكرة القدم جولته الثالثة عشرة، وسط تصاعد حدة المنافسة على صدارة الترتيب، حيث يسعى فريق برشلونة للحفاظ على موقعه الأول بينما يحاول ريال مدريد تقليص الفارق النقطي مع غريمه التقليدي. يأتي هذا الاستئناف بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المخصصة لشهر نوفمبر، لتعود الأضواء مرة أخرى إلى ملاعب المملكة الإسبانية.

برشلونة يبحث عن تعزيز الصدارة أمام فياريال

يتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة متكونة من 12 مباراة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المرتبة الثالثة. يسعى الفريق الكتالوني لتعزيز قوته في الصدارة من خلال مواجهة مهمة على أرضه ضد فريق فياريال، الذي يأتي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، في مباراة تستعد لانطلاقها يوم الأحد المقبل.

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يدخل برشلونة هذا اللقاء بنسب معنوية مرتفعة للغاية، عقب تسجيله فوزاً مهماً بنتيجة 2-1 على حساب أتلتيكو مدريد، وهو الفوز الذي رسخ صدارته مؤقتاً. كان هذا الانتصار قد جاء لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق سابقاً أمام ريال مدريد بنفس النتيجة في ملعب كامب نو، مما يمنح الفريق زخماً كبيراً قبل المواجهة الجديدة.

يعتمد برشلونة بشكل كبير على قوته الهجومية الفائقة وقدرته على فرض أسطره التكتيكية من خلال الاستحواذ المتواصل والضغط العالي، حيث سجل الفريق 16 هدفاً خلال آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات الرسمية. ومع ذلك، يتعين على اللاعبين الحذر الشديد من خطر الهجمات المرتدة التي قد ينظمها فياريال، خاصة وأن الفريق الضيف يحتاج أيضاً إلى تحسين تنظيمه الدفاعي لتقليل خطورة الهجمات التي يوجهها أصحاب الأرض.

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ريال مدريد ومورينيو يواصلا زخم الانتصارات

ينطلق ريال مدريد في مسعاه لمواصلة مطاردة الصدارة عبر استضافة فريق سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة تنتظر انطلقتها يوم السبت المقبل. يعيش ريال مدريد فترة أداء متميزة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث حقق الفريق ثماني انتصارات متتالية عبر جميع المسابقات، وسجل خلالها ما مجموعه 23 هدفاً خلال تلك السلسلة.

أنهى ريال مدريد استعداداته لفترة التوقف الدولي بالفوز القوي على مضيفه بلنسية بنتيجة 3-0، بعد أن تغلب سابقاً على برشلونة 2-1 في ختام مبارياته خلال شهر أكتوبر الماضي. يبرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كواحد من أبرز الأسلحة الهجومية للفريق، حيث سجل 13 هدفاً في أول 12 مباراة له بالدوري الإسباني هذا الموسم.

على صعيد التشكيلة، يستعيد الفريق جهود النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد انتهاء عقوبته بالإيقاف المكونة من أربع مباريات، مما يضيف قوة دفع إضافية لسجله الهجومي. في المقابل، يستمر غياب teammate مواطنه رودريجو عن التشكيلة الأساسية، حيث لا يزال في فترة التعافي من إصابة في الركبة دون تحديد موعد دقيق لعودته للملعب.

أتلتيكو مدريد يستهدف الخطين الثاني والثالث

يجري فريق أتلتيكو مدريد على أرض خيتافي يوم الأحد المقبل في محاولة للاقتراب من فرق المقدمة، مستغلاً تفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة مع هذا الخصم. يطمح فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانته، بينما يسعى أصحاب الأرض لاستعادة توازنهم الفني بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعطل مسيرتهم.

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لم يقدم خيتافي مستويات مقنعة خلال المباريات الخمس الأخيرة، إذ فشل في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي من هذه المواجهات، حيث استقبل ما مجموعه عشرة أهداف خلال هذه الفترة القصيرة. وخسر الفريق أمام برايتون الإنجليزي بهدف دون رد في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 5 نوفمبر الجاري، لكنه عاد للفوز على إشبيلية بنتيجة 3-1 في ظهوره السابق على أرضه.

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين في آخر خمس مباريات له، شمل ذلك الفوز خارج أرضه على ليفانتي بهدفين دون رد، والتغلب على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف. كما حافظ فريق أتلتيكو على نظافة شباكه في مباراتين خلال تلك الفترة، مما يعكس استقراراً دفاعياً ملحوظاً. يمنح سجل المواجهات المباشرة أتلتيكو ميزة إضافية كبيرة، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات أمام خيتافي، وسجل خلالها ستة أهداف مقابل هدف واحد فقط لخصمه.

تتوزع مباريات الجولة بين يوم السبت والأحد، حيث تشمل السبت مواجهات تجمع ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لا كورونيا، بالإضافة إلى لقاء رايو فايكانو مع بلنسية، ومواجهة إشبيلية ضد ريال بيتيس. وفي يوم الأحد، تشهد الملاعب أربع مباريات هامة، هي مواجهة برشلونة مع فياريال، ولقاء راسينج سانتاندير مع ريال سوسيداد، وتلاقيا أوساسونا مع ملقة، وأخيراً خيتافي مع أتلتيكو مدريد.