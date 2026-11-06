برشلونة وأتلتيكو مدريد يتأهلان لخوض قمة الدوري الإسباني وسط تحديات الإصابة

برشلونة وأتلتيكو مدريد يحضران مواجهة حاسمة في الدوري الإسباني على ملعب ميتروبوليتانو، مع تزايد شكاوى الإصابات وتأثيرها على تشكيلات الفريقين قبل التوقف الدولي.

تستضيف مدينة مدريد يوم الأحد القادم مواجهة رياضية كبرى على ملعب "ميتروبوليتانو"، حيث يلتقي نادي برشلونة المتصدر للدوري الإسباني حامل اللقب مع نادي أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب. تأتي هذه المباراة كأحد أبرز مواجهات الجولة المقبلة، وتشهد صراعاً مباشراً بين أبرز العناصر الفنية في الفريقين، بما في ذلك المديران الفنيان الألماني هانزي فليك والأرجنتيني دييغو سيميوني ، بالإضافة إلى النجوم الصاعدين مثل لامين يامال وخوليان ألفاريز. تُعد هذه المواجهة الفاصلة الأخيرة للفريقين قبل بدء فترة التوقف الدولي، والتي ستتوقف خلالها منافسات الأندية لمدة تقارب أربعة عشر يوماً، مما يضيف ثقلًا استراتيجيًا كبيرًا على نتائج هذه المباراة المحددة.

تحديثات الإصابة وتأثيرها على خط الوسط والهجوم

يشهد الجانب التكتيكي في جانب أتلتيكو مدريد خبرًا سارة للمدرب دييغو سيميوني، يتمثل في اقتراب اللاعب الأمريكي جوني كاردوسو من العودة الكاملة إلى قائمة الفريق لمواجهة برشلونة. وقد شارك جوني كاردوسو في التدريبات الجماعية الجماعية بموافقة صريحة من الجهاز الطبي للنادي، مما يمنح سيميوني خيارًا إضافيًا مهمًا في خط الوسط يزيد من مرونته في وضع الخطة المبتكرة للمباراة. تزايدت أهمية اللاعب جوني كاردوسو في خطط المدرب الأرجنتيني تدريجيًا، بعد أن أعاد سيميوني دمجه في المباريات الأساسية عقب تعافيه من إصابة مزمنة في الكاحل حرمته من المشاركة في مونديال 2026 الذي أُقيم في بلاده.

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أثبت اللاعب جوني كاردوسو جاهزيته البدنية العالية من خلال تقديم أداء متميز خلال مشاركته لمدة تسعين دقيقة كاملة في مباراة الديربي الحاسمة أمام ريال مدريد، تلتها ثلاث مباريات متتالية بدأها في التشكيل الأساسي. في المقابل، يعاني الفريقان من قائمة طويلة من اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة، حيث يقترب بعض اللاعبين من المراحل الأخيرة للشفاء، مما يخلق حالة من الشك حول جاهزيتهم النهائية الكاملة للمواجهة المحددة يوم الأحد، وهو ما يدفع الأجهزة الطبية للمتابعة الدقيقة لحالة كل لاعب قبل الإعلان عن التشكيل الرسمي.

التحضيرات الدفاعية وبرشلونة يسعى لتعزيز خطه الخلفي

يركز المدرب الألماني هانزي فليك في برشلونة على استعادة أحد العناصر المهمة لخططه الفنية، ولكن بشكل محدد على مستوى خط الدفاع وليس الوسط. وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقريرها التفصيلي لها، إلى أن اللاعب إريك غارسيا بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى قائمة برشلونة للمباراة أمام أتلتيكو مدريد، وربما يشارك لدقائق محددة في المباراة، وهو ما سيمنح المدرب الألماني خيارًا دفاعيًا إضافيًا حيويًا. يعاني دفاع برشلونة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ يُعد اللاعب الشاب باو كوبارسي الخيار الأكثر جاهزية حاليًا مقارنة ببقية اللاعبين في الخط الخلفي.

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يواجه برشلونة تحديات كبيرة في تشكيلة الدفاع، حيث اشتكى زميل باو كوبارسي جيرارد مارتن من آلام مستمرة في الكاحل، مما يقلل من فعالية ثنائيهما. وعلى مستوى الأطراف، يعاني كلا من اللاعبين جول كوندي وتشافي إسبارت من إصابات تمنعهم من اللعب، بينما لا يحظى اللاعب أليخاندرو بالدي بثقة كاملة من المدرب هانزي فليك. يميل المدرب الألماني أكثر إلى الاستعانة بالثنائي برايان فارينياس وفرينكي دي يونغ في قلب الدفاع، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب وتأمين الخلفيات.

قوائم الغياب الرسمية وتأثيرها على الترتيب النهائي

في المقابل، يغيب عن تشكيلة المدرب دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد كل من اللاعب كوكي، قائد الفريق الحالي، والأرجنتيني كريستيان روميرو، الذي انضم في الصيف الماضي لتدعيم الخط الخلفي الذي أسهم بشكل كبير في إنجازات أتلتيكو خلال مواسم سابقة. يؤثر غياب كوكي وروميرو بشكل مباشر على عمق الفريق وتوازنه الدفاعي، مما يزيد من الضغط على اللاعبين الباقين لتعويض النقص في الخبرة والقيادة داخل الميدان.

تضم قائمة غيابات نادي برشلونة الرئيسية الثلاثي المكون من تشافي إسبارت وجول كوندي وأندرياس كريستنسن في خط الدفاع، بالإضافة إلى لاعبي الوسط رودري وداني أولمو. كما سيغيب اللاعب روني باردجي عن الموسم بأكمله، مما يعني انتهاء مسيرته مع النادي لهذا الموسم بشكل نهائي. تشكل هذه الغيابات المتعددة تحديًا كبيرًا أمام المدرب هانزي فليك لتجهيز فريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المحددة، خاصة مع توتر الترتيب في مقدمة الجدول والرغبة في الحفاظ على الصدارة.