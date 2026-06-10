برشلونة يخطط لشراء حمزة عبد الكريم بعد تألقه مع الناشئين

نادي برشلونة يرسلون طلبات رسمية إلى الأهلي لضم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم بعد تسجيله ثمانية أهداف في أحد عشرة مباراة، مع توقع مفاوضات حاسمة في الفترة المقبلة.

تلقى النادي الأهلي المصري رسائل رسمية من نادي برشلونة الإسباني تتعلق بجدية نواياه في تفعيل بند شراء اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم ، الذي أظهر مستويات استثنائية خلال فترة تدريبه ومشاركته مع فريق الناشئين في الكاتالوني.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي برشلونة لتثبيت خدمات اللاعب بصورة نهائية، خاصة بعد أن استطاع حمزة أن يجذب الأنظار بمهاراته الفنية العالية وإحساسه الهجومي المتقن، ما جعله يصبح أحد أبرز النجوم الصاعدين داخل قطاع الناشئين في النادي الإسباني. وقد أظهر اللاعب قدراته التهديفية بصورة ملحوظة حيث سجل ثمانية أهداف في إحدى عشرة مباراة مرتبة مع فريق الناشئين، ما رسّخ سمعته كلاعب موهوب قادر على إحداث فرق في أي مواجهة يشارك فيها.

تتجلى مشاعر الارتياح والفخر داخل أروقة القلعة الحمراء بعد التطور اللافت الذي حققه حمزة عبد الكريم خلال مسيرته في أوروبا. فقد كان اللاعب جزءاً من برنامج تطوير الشباب في الأهلي قبل أن ينتقل إلى إسبانيا، ومنذ لحظة وصوله إلى برشلونة بدأ يفرض اسمه بين أبرز اللاعبين المصريين الشباب الذين يبرزون في الدوريات الأوروبية.

إن نجاحه لم يقتصر على الأهداف فقط، بل شمل تحسين مستوى التحكم في الكرة، القدرة على اتخاذ القرارات السريعة، والقدرة على قراءة مسار اللعب، ما جعل المدربين يثنون على أدائه ويعتبرونه مثالاً يُحتذى به في برامج تنمية المواهب. وقد لاحظت وسائل الإعلام الرياضية المحلية والعالمية توافد المتابعين لمتابعة مبارياته، مما أضاف بعداً جديداً لشهرة اللاعب وتعزيزاً لتواجد اللاعبين المصريين في الساحة الدولية.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الأهلي وبرشلونة لتسوية جميع التفاصيل المتعلقة بانتقال حمزة عبد الكريم بصورة نهائية، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى الحفاظ على مشروعه الرياضي مع النجم الشاب الذي يُنظر إليه كأحد الأسماء المرشحة لمستقبل واعد في الكرة الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يواصل اللاعب كتابة فصولاً جديدة في مسيرته الكروية، بعد أن دخل ضمن تاريخ كرة القدم المصرية والعربية كأصغر لاعب مشارك في كأس العالم، مما يضيف إنجازاً جديداً إلى ملفه الشخصي ويعزز مكانته بين الجماهير المصرية والمتابعين في أوروبا.

يبقى السؤال الأهم هو هل سيستمر اللاعب في الارتقاء بمستواه والانتقال إلى المستوى الأول في برشلونة، أم سيعود إلى الأهلي ليمثل صفوفه في المسابقات المحلية والعالمية، فستكون الأيام القادمة هي الفاصل الحاسم لتحديد مسار هذه المواهب الواعدة





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