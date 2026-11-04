برشلونة يتخوف من غياب رودري عن مواجهة أتلتيكو مدريد

خوف برشلونة من الإصابة العضلية للاعب رودري التي حالت دون مشاركته ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وسط تأكيد المدرب هانز فليك على عدم المجازفة.

يواجه نادي برشلونة تحدياً صحياً كبيراً مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد ، بعد تشخيص إصابة عضلية للاعب الجناح رودري. هذه الإصابة منعت اللاعب من استكمال مشاركته في مباراة أستون فيلا الإنجليزي، مما أثار حالة من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الكتلوني حول جاهزية الفريق.

ظروف الإصابة الطبية للاعب الإسباني

تعرض رودري للإصابة خلال مباراة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا عندما شعر بآلام حادة في ساقه اليمنى. واضطر المدرب الألماني هانز فليك إلى تبديل اللاعب بين شوطي المباراة، ودفع باللاعب الشاب مارك بيرنال مكانه. جاء هذا القرار كإجراء احترازي صارم من قبل النادي لتجنب أي تفاقم محتمل للإصابة العضلية.

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يخضع رودري حالياً لفحوصات طبية شاملة في المدينة الرياضية التابعة لبرشلونة. تهدف هذه الفحوصات إلى تحديد طبيعة الإصابة بدقة، وتقييم مدى خطورتها، والحسم النهائي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة القادمة. هذا الإجراء يعكس الجدية العالية التي يتعامل بها النادي مع صحة لاعبيه الأساسيين.

موقف المدرب هانز فikle والرأي الطبي

أوضح المدرب هانز فليك عقب المباراة أن رودري شعر ببعض الانزعاج العضلي، مما استدعى التدخل الفوري. أكد فليك ضرورة انتظار نتائج الفحوصات الطبية الكاملة لمعرفة تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية للاعب. لا يمكن تحديد إمكانية عودة رودري إلى التدريبات أو المباريات قبل استلام التقارير الطبية الرسمية.

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يحرص الجهاز الفني بشكل كبير على عدم المجازفة بمشاركة رودري قبل التأكد التام من تعافيه التام. تأتي هذه الحذر في ظل أهمية المواجهة المقبلة ضد أتلتيكو مدريد، والضغوط الكبيرة الناتجة عن كثافة المباريات خلال المرحلة الحالية من الموسم. لا يرغب المدرب في تحمل مخاطر إعادة الإصابة للاعب مهم.

الدور المركزي في خط وسط برشلونة

يُمثل رودري أحد العناصر الأساسية في خط وسط برشلونة، مما يجعل غيابه أمراً مؤثراً. شارك رودري أساسياً في 11 مباراة من أصل 14 مواجهة رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم. يظهر هذا الرقم أهمية الدور الذي يلعبه في تكوين الخط الوسط واستقراره الفني.

لعب رودري إلى جانب بيدري في 10 مباريات خلال الموسم الحالي، مما يشكل ثنائياً أساسياً في خط الوسط. كما شارك بجوار جافي في مباراة واحدة فقط أمام ريال بيتيس. هذا التوزيع يظهر الاعتماد الكبير على رودري كشريك رئيسي للشباب في الفريق.

التحضيرات لمباراة يوم 8 نوفمبر

يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 8 نوفمبر الجاري. ستقام المباراة على ملعب "ميتروبوليتانو" خارج أرضه. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتعتبر نقطة محورية في جدول النادي.

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يبقى الفريق في حالة ترقب للجهاز الفني حول موقف رودري النهائي قبل يوم المباراة. إذا لم تظهر الفحوصات تحسناً كافياً، قد يبحث فليك عن بديل آخر لتعويض غياب اللاعب. يعتمد نجاح الفريق في هذه المرحلة على جاهزية جميع عناصر خط الوسط.