برشلونة يفقد رودريجو هيرنانديز أمام أتلتيكو مدريد

أكد برشلونة غياب رودريجو هيرنانديز عن مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب إصابة في العضلة الخلفية، مع توقعات بتمديد الغياب حتى ديسمبر.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً عن غياب اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز ، لاعب وسط الفريق، عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد المقررة في الدوري الإسباني. جاءت هذه الخطوة نتيجة تأكد تعرض رودريجو لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وفقاً لنتائج الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجراها اللاعب مؤخراً.

تفاصيل الإصابة وسبب غياب اللاعب

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها رودريجو هيرنانديز عن إصابات طفيفة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالعضلة الخلفية للساق اليمنى، وهو ما دفع الإدارة الطبية للنادي لاتخاذ القرار بعدم المخاطرة بصحة اللاعب. ولم يحدد النادي أي موعد رسمي لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق، مما يترك فترة غيابه معلقة حتى اكتمال التعافي الكامل.

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وقد تعرض رودريجو لهذه الإصابة أثناء خوضه مباراة فريقه أستون فيلا الإنجليزي، والتي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب كامب نو. كانت هذه المواجهة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث شعر اللاعب بآلام عضلية أجبرته على مغادرة الملعب بين الشوطين.

قرار المدرب هانز فليك والنتائج الطبية

قرر المدرب الألماني هانز فليك استبدال رودريجو بالدفع بمارك بيرنال مع بداية الشوط الثاني من مباراة أستون فيلا، وذلك حرصاً من الإدارة الفنية على تجنب تفاقم الإصابة المحتملة. وقد تمت مراجعة حالة اللاعب طبيًا بشكل مكثف بعد المغادرة، وهو ما حسم قضية مشاركته في اللقاءات القادمة.

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وهكذا حُسم غياب رودريجو عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقررة يوم الأحد 8 نوفمبر المقبل على ملعب ميتروبوليتانو. ويأتي هذا الغياب في وقت حساس من الموسم، حيث يخطط برشلونة لخوض عدة مواجهات مهمة خلال هذه الفترة.

تأثير الغياب على مواجهات نوفمبر القادمة

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن فترة غياب رودريجو قد تمتد حتى ديسمبر المقبل، مما يهدد مشاركته في عدد من المباريات التي ينتظرها برشلونة خلال شهر نوفمبر. وتشمل هذه المواجهات مباريات في الدوري الإسباني ضد فياريال وسيلتا فيجو، إضافة إلى مباراة الديبورتيفو لاكورونيا.

إلى جانب ذلك، يغيب رودريجو عن مواجهة نادي صباح الأذربيجاني في إطار دوري أبطال أوروبا. وتأتي هذه الغيابات عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت انشغال الفريق بالألعاب التمهيدية أو الاستعدادات الوطنية، مما يزيد من حدة الضغط على التشكيلة الأساسية.

إحصائيات رودريجو هذا الموسم

يأتي غياب رودريجو هيرنانديز بصدمة للفريق، خاصة بعد مشاركته الفاعلة هذا الموسم. فقد شارك رودريجو أساسيًا في 11 مباراة من أصل 14 مواجهة رسمية خاضها الفريق، مما يعكس ثمار المدرب في اعتماده عليه.

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كما شكل رودريجو ثنائيًا استراتيجيًا مع بيدري في 10 مباريات، فيما شارك في مباراة واحدة بجوار جافي أمام ريال بيتيس. ويؤكد هذا التوزيع على الدور المحوري الذي كان يلعبه اللاعب في تكوين خط الوسط، مما يبرز حجم التحدي الذي يواجهه برشلونة في هذه المرحلة.