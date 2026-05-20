برج الحبتور في دبي: أكبر مبنى سكني ومشروع عقاري في العالم

يتصدر برج الحبتور، أحد أبرز مشاريع العقارية في دبي، المعايير التقليدية لأبرز ناطحات السحاب والمشاريع السكنية الفاخرة عالمياً، سواء من حيث الحجم أو السرعة أو البنية الهندسية. منهجية التنفيذ الهندسية المتقدمة والانتشار الضخم للإنشاء يبقيونه مرشحاً جديداً لتحقيقه هذا الحدث غير المعهود على مستوى العالم.

في مدينة رسخت مكانتها العالمية عبر طموحها الهندسي، يبرز برج الحبتور كأحد أبرز المشاريع العقارية في دبي، مستعداً ليصبح أكبر مبنى سكني في العالم، في خطوة تعيد رسم ملامح تصميم وبناء وعيش ناطحات السحاب على مستوى العالم.

بارتفاع يقارب 400 متر، وامتداد على 91 طابقاً، و1,740 وحدة سكنية، لا يُعد المشروع الأيقوني لمجموعة الحبتور مجرد إضافة رقمية جديدة إلى سجل دبي القياسي، بل يمثل تحولاً نوعياً في مفهوم التوسع العمودي داخل المدن الحديثة، حيث يلتقي الحجم الكبير مع التصميم الذكي ونمط الحياة الفاخر. تبرز الأرقام الرئيسة حجم المشروع بشكل لافت، إذ يمتد البرج على مساحة مبنية تقارب 370 ألف متر مربع، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المساحة المعتادة في ناطحات السحاب الفاخرة.

كما يضم أكثر من 174 ألف قدم مربع من المرافق، تشمل 65 مسبحاً خاصاً في السماء، ومنصات مشاهدة في الطابقين 92 و93، إلى جانب ‘التاج السماوي’ المكوّن من ثلاثة مستويات، والذي يوفر مرافق ضيافة وترفيه في أعلى أجزاء البرج. ويقدم المسابح المرتفعة، التي تتجاوز 340 متراً، إطلالات تُعد من بين الأعلى عالمياً في المشاريع السكنية. غير أن جوهر تميز المشروع لا يكمن في حجمه فقط، بل في منهجية التنفيذ الهندسية المتقدمة التي يعتمدها.

قد تم تطبيق تقنية البناء من الأعلى إلى الأسفل، عبر التشييد فوق الأساسات القائمة ومن خلالها مع الإبقاء على ثلاثة طوابق سفلية وعناصر إنشائية رئيسية دون إزالة. ورغم استخدام هذه التقنية في مشاريع عالمية محدودة مثل One Nine Elms في لندن وCrown Sydney، فإن تطبيقها بهذا الحجم يُعد سابقة عالمية. وتنعكس هذه الكفاءة على وتيرة العمل، إذ يجري تنفيذ البرج بمعدل يصل إلى 464 متراً مربعاً يومياً، أي ما يقارب ضعف المعدلات المسجلة في أبرز مشاريع الأبراج الشاهقة حول العالم.

ويبدو المشروع مرشحاً لاختراق مستوى جديد في تاريخ ناطحات السحاب، ليس فقط في دبي، بل على مستوى العالم. على المستوى البنى التحتية، يعتمد المشروع على نظام أسس متطور يضم نحو 96 دعامة عميقة تمتد إلى قرابة 90 متراً، وهو عمق يقارب ضعف بعض المشاريع المماثلة مثل برج خليفة. وتجمع الواجهة الخارجية للبرج بين الحداثة والهوية المعمارية المحلية، حيث تمتد على مساحة 127,300 متر مربع، وتضم أكثر من 120 ألف متر مربع من الواجهات الزجاجية، إضافة إلى أكثر من 1,500 شرفة.

قد حصد المشروع عدة جوائز ضمن جوائز International Property Awards، من بينها أفضل مشروع ترفيهي في دبي، وأفضل تصميم معماري لمبنى سكني شاهق في دبي والمنطقة العربية، إضافة إلى جائزة أفضل تصميم معماري سكني شاهق على المستوى الدولي. نحن نتوقع إنجاز البرج خلال فترة زمنية تجاوزت 754 يوماً فقط، مقارنة بمدة تتراوح عادة بين 6 و8 سنوات في مشاريع الأبراج الشاهقة عالمياً.

