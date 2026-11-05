برجيل القابضة تحقق نمواً قويا في أرباحها لتسجل 412 مليون درهم في 2026

ارتفع صافي أرباح مجموعة برجيل القابضة بنسبة 42.1% لتسجل 412 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مدفوعة بنمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

أعلنت مجموعة برجيل القابضة عن نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بلغت 4.329 مليارات درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 5.6%. وفي مؤشر يعكس تحسناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية، ارتفع صافي أرباح المجموعة باستثناء البنود غير المتكررة بنسبة 42.1%، ليصل إلى 412 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت حركة التدفقات النقدية من بين أبرز النقاط الإيجابية في التقرير المالي، حيث سجل صافي النقد من الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً حاداً بنسبة 217.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 775 مليون درهم. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الربحية التشغيلية والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، بما في ذلك تحسن تحصيل الذمم المدينة، في حين تعادل ذلك جزئياً مع ارتفاع مدفوعات ضريبة الشركات.

تفاصيل الأداء المالي والتشغيلي

شهدت مقاييس الربحية الرئيسية تحسناً كبيراً، إذ ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين باستثناء البنود غير المتكررة بنسبة 21.3% لتصل إلى 892 مليون درهم. ورافق ذلك تحسن هامش الربحية إلى 24.4%، مقارنة بـ22.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس قدرة المجموعة على تحويل الإيرادات إلى أرباح بكفاءة أعلى.

كما سجلت التدفقات النقدية الحرة ارتفاعاً بنسبة 154.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 750 مليون درهم، مع تحسن معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 87%. وفي حين يتعلق الأمر بالعوائد على الاستثمار، ارتفع العائد على رأس المال المستثمر إلى 13.3%، مقارنة بـ11.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يشير إلى تحسين العائد على الموارد المستخدمة في العمليات.

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تطور استخدام المرافق الطبية

في جانب العمليات السريرية، سجل معدل استخدام العيادات الخارجية نسبة 72% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.1 نقاط مئوية على أساس سنوي. ويأتي هذا الارتفاع في ظل نمو أعداد المرضى بوتيرة تفوق نمو عدد الأطباء، مما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الطبية. وعلى مستوى الرعاية المؤسسية، وصل معدل إشغال الأسرّة إلى 73% ضمن شبكة المجموعة التي تضم 1.754 سريراً موزعة على مختلف المرافق.

وعلى صعيد القطاعات الفرعية، حققت المستشفيات نمواً ملحوظاً، حيث بلغت إيرادات قطاع المستشفيات 3.867 مليارات درهم، بنمو 6.9% على أساس سنوي، وشكلت هذه النسبة 89% من إجمالي إيرادات المجموعة. كما ارتفعت أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين باستثناء البنود غير المتكررة بنسبة 18.1% لتصل إلى 927 مليون درهم، مع تحسن هامش الربحية إلى 24% مقارنة بـ21.7% في الفترة المماثلة من العام السابق.

استراتيجية التوسع والقيادة التنفيذية

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إن النتائج تعكس التقدم في التحول التشغيلي للمجموعة. وأشار إلى تسارع نمو أعداد المرضى والإيرادات خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسين الإنتاجية عبر شبكة المرافق الصحية والانضباط في إدارة التكاليف وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف الدكتور فاياليل أن المجموعة تعمل على تطوير منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وتخصصاً وقابلية للتوسع، من خلال توحيد إدارة خدمات الرعاية الصحية بأسعار ميسورة. كما تهدف الخطط إلى تأسيس منصة متخصصة لجراحات اليوم الواحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوحد مسارات رعاية المرضى في رحلة علاجية أكثر سلاسة وفعالية.

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التوجهات المستقبلية والذكاء الاصطناعي

أفاد الدكتور فاياليل بأن خطط المجموعة تشمل تطوير العلاجات المتقدمة وتعزيز قدراتها في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة. وسيتم التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي والأبحاث والشراكات الدولية لتسهيل وصول المرضى إلى أحدث الحلول الطبية، مع الحفاظ على التوازن بين التميز السريري والأداء المالي المستدام لضمان استدامة النمو في السوق.