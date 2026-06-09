بدء مهام 23 قاضياً وعضواً بالنيابة العامة في دائرة قضاء أبوظبي

أدى 23 قاضياً وعضواً جديداً بالنيابة العامة اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء في أبوظبي ليبدؤوا مهامهم الرسمية وشدد سموه على التزام القيادة الرشيدة بتطوير المنظومة القضائية وتعزيز سيادة القانون من خلال دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في القضايا وضمان العدالة الناجزة وأكد القضاة الجدد جاهزيتهم لتحمل مسؤولياتهم وتطبيق القانون بدقة

أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إيذاناً بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة ودعا سموه القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إلى الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة من جانبهم أعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد عن اعتزازهم بنيل هذه الثقة الغالية مؤكدين التزامهم بأداء الأمانة وتحمل مسؤولية رسالة العدالة بكل نزاهة وإخلاص وبذل أقصى الجهود لتطبيق القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار يوسف سعيد العبري رئيس دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائ.

أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إيذاناً بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة ودعا سموه القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إلى الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة من جانبهم أعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد عن اعتزازهم بنيل هذه الثقة الغالية مؤكدين التزامهم بأداء الأمانة وتحمل مسؤولية رسالة العدالة بكل نزاهة وإخلاص وبذل أقصى الجهود لتطبيق القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار يوسف سعيد العبري رئيس دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائ





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دائرة قضاء أبوظبي اليمين القانونية القضاة الجدد النيابة العامة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تطوير القضاء الذكاء الاصطناعي في القضاء سيادة القانون

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرضوفاة الفنان المصري علاء_عبد_الخالق الخالق بعد صراع مع المرض صحيفة_البيان

Read more »

الأردن.. القبض على مرتكب حادثة دهس بعد 23 عاماً من وقوعها | صحيفة الخليجأوقف الأمن الوقائي الأردني مرتكب حادثة دهس ووفاة وفرار في الأردن، بعد 23 عاماً من وقوعها...

Read more »

مصرية تدرب الببغاوات على الغناء | صحيفة الخليجتتجول عشرة ببغاوات بحُرية مطلقة في منزل المصرية سارة هيثم (23 عاماً) وأقفاصها مفتوحةrn

Read more »

توأمتان ترتديان ملابس متشابهة منذ 23 عاماًترتدي شقيقتان توأمتان في المملكة المتحدة ملابس متشابهة كل يوم منذ 23 عاماً.

Read more »

«الأبيض الأولمبي» يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2024تأهل منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة...

Read more »

جابر الزعابي: التحكيم الإماراتي في الكاراتيه بلغ العالمية23 حكماً إماراتياً حصلوا على الشارة الدولية تحدث الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي،...

Read more »