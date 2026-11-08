بتروتشاينا تعرض حلول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي في أديبك 2026

كشفت شركة بتروتشاينا عن تقنيات خفض الانبعاثات والذكاء الاصطناعي في معرض أديبك 2026، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة في حوض تاريم والتحول الأخضر.

استعرضت شركة بتروتشاينا ، خلال مشاركتها في الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2026)، أحدث الابتكارات التقنية في مجالات التحول الأخضر و الذكاء الاصطناعي ، وسلطت الضوء على نماذج متكاملة للطاقة منخفضة الكربون. وقد جرت فعاليات المعرض والمؤتمر، الذي استضافه مركز أدنك أبوظبي، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر تحت شعار "حيث تُعزَّز أنظمة الطاقة العالمية"، لتعرض الشركة خبرتها في الجمع بين تطوير موارد الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة.

ابتكارات حوض تاريم للطاقة منخفضة الكربون

أبرزت شركة بتروتشاينا نموذج التنمية المتكاملة في حوض تاريم، الذي يجمع بين إنتاج النفط والغاز والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والكهرباء والهيدروجين، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). ويشمل هذا النموذج مشروعاً تجريبياً لإنتاج الإيثيلين الأخضر بطاقة سنوية تبلغ 1.2 مليون طن، ومشروعات للطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية.

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وتشمل المبادرات البيئية في المنطقة تحويل آبار المياه التي تعتمد على مولدات الديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية، وربط مشروعات الخلايا الكهروضوئية بجهود مكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية، فضلاً عن تطوير طريق سريع خالٍ من الكربون عبر صحراء تكلامكان. وقد بلغت القدرة المركبة لمشروعات الشركة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية 17 مليون كيلووات، في حين تغطي أنظمة التدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية مساحة تتجاوز 73 مليون متر مربع.

أسهمت هذه المشروعات البيئية والتشغيلية في خفض تراكمي لانبعاثات الكربون تجاوز 22 مليون طن، بينما بلغ إجمالي كميات ثاني أكسيد الكربون المحقونة ضمن مشروعات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه 7.81 ملايين طن. ويأتي ذلك ترجمةً لاستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على التوازن البيئي في مناطق الإنتاج الرئيسية.

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نموذج كونلون اللغوي والذكاء الاصطناعي

في قطاع الذكاء الاصطناعي، عرضت شركة بتروتشاينا نموذجها اللغوي "كونلون"، الذي طورته ذاتياً ويضم 300 مليار بارامتر، ويعتمد على بنية حوسبة مصنوعة محلياً. ويُستخدم هذا النموذج في أكثر من 150 تطبيقاً ضمن سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من خلال منظومة تشغيل تشمل السحابة الخاصة وأنظمة "السحابة - الطرف - الجهاز".

تدعم هذه البنية الرقمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمليات الصناعية، مما يعزز من دقة التنبؤات وكفاءة إدارة الموارد المعقدة. كما استعرضت الشركة تقنيات متقدمة للمسح الزلزالي، تتيح تصوير التكوينات الجيولوجية على أعماق تصل إلى 10 آلاف متر وبدقة تصل إلى مستوى المتر، مما يدعم عمليات الاستكشاف في المناطق ذات التعقيدات الجيولوجية العالية.

التوسع في الاستكشاف الدولي والحضور الصيني

على صعيد الاستكشاف الدولي، عرضت شركة بتروتشاينا نتائج تطبيق تقنياتها في نظام الأخدود غرب الأفريقي، حيث ساعدت في تحديد احتياطيات نفطية جيولوجية تبلغ 1.7 مليار طن. وقد جرى تطبيق هذه التقنيات المتقدمة في أكثر من 50 مشروعاُ موزعة على أكثر من 30 دولة، فيما تجاوز الإنتاج السنوي للصين من النفط الصخري 7 ملايين طن، مما يعكس نجاح المنهجيات التقنية في تحقيق أهداف الإنتاج.

وتعمل بتروتشاينا في أكثر من 30 دولة ومنطقة، من خلال خمس مناطق للتعاون في مجال النفط والغاز، وأربعة ممرات استراتيجية لنقل الطاقة، وثلاثة مراكز دولية لعمليات النفط والغاز. وقد حضر الافتتاح رن لي شين، نائب المدير العام لبتروتشاينا ورئيس شركة الصين الوطنية للنفط، وعقد لقاءات مع شركاء دوليين، كما زار الجناح تسنغ جي شين، السفير الصيني لدى الدولة.

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واطلع على إنجازات الشركة كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وأسر الشهداء؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك؛ وناصر عزيز، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج. كما تضمنت المشاركة حضوراً بحثياً لافتاً، حيث قُبلت 30 ورقة بحثية، منها 17 للعرض الشفهي و13 ملصقاً علمياً، بمشاركة تسعة خبراء في اللجان التقنية للمؤتمر.