ببلش هير تختتم مشاركتها بمعرض وارسو للكتاب ببرنامج حواري يدعم قيادات النساء بالنشر

ببلش هير تختتم مشاركتها الأولى في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 ببرنامج حواري يدعم قيادات النساء في النشر وحقوقه والترجمة وتوسيع الشراكات.

اختتمت " ببلش هير "، المبادرة العالمية التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهدف تمكين النساء ومساعدتهن على تجاوز التحديات المهنية في قطاع النشر، مشاركتها الأولى في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، حيث نظمت برنامجا مهنيا وحواريا امتد على أربعة أيام من 28 إلى 31 مايو الجاري، لمناقشة قضايا القيادات النسائية وحقوق النشر و الترجمة ووصول الكتب إلى الأسواق العالمية.

وجاءت هذه المشاركة ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، في حضور يعكس التزام الإمارة بتعزيز الحوار الثقافي الدولي وفتح مسارات جديدة للتعاون بين صناعة النشر العربية ونظيراتها الأوروبية، ولا سيما في السوق البولندية التي تتميز بثقافة قرائية وحراك مهني نشط في مجال الكتابة والترجمة. وشهد جناح "ببلش هير" في جناح الشارقة ضيف شرف المعرض إقبالا من ناشرين وقراء ومهنيين وقادة صناعة الكتاب من بولندا وأوروبا والعالم.

وتضمن البرنامج جلستين حواريتين تناولتا ريادة المرأة في مجال النشر على المستوى العالمي، مما يعكس أهمية دور المرأة في تشكيل مستقبل هذه الصناعة. في 29 مايو، نظمت "ببلش هير" جلسة حوارية بعنوان "المرأة ترسم ملامح قطاع النشر العالمي: هل تسهم الشخصيات النسائية القيادية في تحديد ما يتم نشره وما يصل إلى الأسواق حول العالم؟

" وتناولت الجلسة دور القيادات النسائية في تحديد اتجاهات مشتريات الكتب واختيارات الترجمة والقصص العابرة للحدود. شارك في الجلسة كل من سونيا دراغا من دار سونيا دراغا للنشر، وكلير كريستيان من Kevin Anderson and Associates، وماجدالينا كلوس بودسيادلو من Wytwórnia، وأدارت الجلسة ماجدة شبيركو أنكيفيتش من مؤسسة Rights and Licensing by Magda SA.

كما نظمت "ببلش هير" في 30 مايو جلسة بعنوان "ما يترجم وما يعبر الحدود: رائدات إماراتيات وبولنديات في مجال حقوق النشر والترجمة والوصول إلى الأسواق"، ناقشت العوامل التي تحدد انتقال الكتب بين الأسواق والمزايا التي تتيح للقصص الوصول إلى قراء جدد في بيئات ثقافية ولغوية مختلفة. نظمت الجلسة بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، بمشاركة كل من مالغورزاتا دودا كلاغ من Best Books، وجوانا ماتسيوك من Wydawnictwo Mięta، وأميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين والشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف، والدكتورة لطيفة الحاج من دار بوملحة للنشر والتوزيع وعضو جمعية الناشرين الإماراتيين، وأدارت الجلسة آنا جاروتا من Anna Jarota Agency.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: "تأتي مشاركة ببلش هير في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 ثمرة لشراكتنا الراسخة مع هيئة الشارقة للكتاب، إذ وفر برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض فرصة مهمة لتعريف النساء العاملات في منظومة النشر البولندية برسالة المبادرة القائمة على دعم حضور المرأة في مواقع القرار داخل قطاع النشر العالمي. وفي ختام مشاركتنا، نغادر وارسو بعلاقات جديدة وشراكات واعدة، وإيمان راسخ بأهمية ربط النساء العاملات في قطاع النشر بجميع أسواق العالم.

" تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 الذي تنسقه هيئة الشارقة للكتاب في إطار جهودها للتعريف بالشارقة ودولة الإمارات كمركز عالمي للثقافة والأدب وتبادل المعرفة، وتعزيز حضور الكتاب العربي في الأسواق والمنصات الثقافية الدولية. وتؤكد "ببلش هير" من خلال هذا البرنامج التزامها بدعم النساء في النشر وتمكينهن من الوصول إلى مناصب قيادية، مع توسيع الشراكات الدولية التي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثقافي والمهني.

إن نجاح مشاركة "ببلش هير" في معرض وارسو يعكس الأهمية المتزايدة لدور المرأة في صناعة النشر العالمية، حيث تسهم القيادات النسائية في تشكيل توجهات السوق واختيارات الترجمة التي تعبر الحدود الثقافية. كما أن التعاون مع الناشرين البولنديين والأوروبيين يفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز حضور الكتاب العربي في الأسواق العالمية. ولا شك أن هذه المبادرة تسهم في بناء جسور ثقافية بين الشرق والغرب، مؤكدة أن تمكين المرأة في قطاع النشر هو استثمار في مستقبل أكثر تنوعا وشمولية للصناعة الثقافية





ببلش هير معرض وارسو للكتاب المرأة في النشر الترجمة الشارقة

