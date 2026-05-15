باولو سوزا: الأسباب التي أدت لفقدان شباب الأهلي لقب الدوري وكأس سوبر إعمار وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودرع كأس السوبر الإماراتي القطري

مدرب شباب الأهلي، باولو سوزا، تحدث عن الأسباب التي أدت لفقدان الفريق لقب الدوري وكأس سوبر إعمار وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودرع كأس السوبر الإماراتي القطري في الموسم الماضي، بعد أن حقق التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم السابق. تحدث المدرب البرتغالي عن الإصابات المتكررة للاعبي الفريق، والضغوط المتزايدة وتغير طبيعة المنافسة، كما تحدث عن الفارق الكبير بين المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، ودوري أبطال آسيا الثاني في الموسم الماضي، سواء من حيث قوة المنافسين أو عدد المباريات أو الشدة البدنية العالية. كما تحدث المدرب البرتغالي عن جدول المباريات كان عاملاً مهماً للغاية في تراجع حظوظ الفريق، حيث كان يخوض مباريات الدوري وبينها مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وغالباً أمام فرق تنافس على صدارة الترتيب، ما تسبب في ضغط بدني وفني كبير على اللاعبين.

مدرب شباب ال أهلي ، باولو سوزا، تحدث عن الأسباب التي أدت لفقدان الفريق لقب الدوري و كأس سوبر إعمار و كأس صاحب السمو رئيس الدولة و درع كأس السوبر الإماراتي القطري في الموسم الماضي، بعد أن حقق التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم السابق.

وأوضح سوزا أن هناك عوامل كثيرة حالت دون قدرة الفريق على تقديم مستوى أفضل في الموسم الحالي، مثل الإصابات المتكررة للاعبي الفريق، والضغوط المتزايدة وتغير طبيعة المنافسة. وأشار إلى أن الإصابات كانت من أبرز العوامل التي أثرت على الفريق، بعدما تعرض عدد كبير من اللاعبين لإصابات متكررة، وهو ما حرم الجهاز الفني من الحفاظ على وجود 11 لاعباً أساسياً بصورة ثابتة، كما أثر على عملية التدوير بالشكل المطلوب في بعض المباريات، ومنع الفريق من الوصول إلى أعلى درجات التنافسية.

كما تحدث المدرب البرتغالي عن الفارق الكبير بين المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، ودوري أبطال آسيا الثاني في الموسم الماضي، سواء من حيث قوة المنافسين أو عدد المباريات أو الشدة البدنية العالية. وأكد سوزا أن ما قدمه اللاعبون في جميع البطولات يدعو للفخر والاعتزاز، خصوصاً في ظل حجم الضغوط والتحديات التي واجهت الفريق خلال الموسم.

كما تحدث المدرب البرتغالي عن ثلاثة من اللاعبين الأجانب الذين كانوا يصنعون الفارق لم يظهروا هذا الموسم بنفس المستوى الذي قدموه سابقاً، مؤكداً أن سردار أزمون غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة، مؤنس دبور لم يقدم نفس المستوى والاستمرارية من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها، كما أن نيمانيا ماكسيموفيتش انضم إلى الفريق في فترة مهمة، لكنه تعرض للإصابة أيضاً في توقيت حساس، ما أثر على الاستفادة الكاملة من إمكاناته. كما تحدث المدرب البرتغالي عن جدول المباريات كان عاملاً مهماً للغاية في تراجع حظوظ الفريق، حيث كان يخوض مباريات الدوري وبينها مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، وغالباً أمام فرق تنافس على صدارة الترتيب، ما تسبب في ضغط بدني وفني كبير على اللاعبين.

كما تحدث المدرب البرتغالي عن مواجهة العين في الدور الثاني كانت من أبرز المحطات الحاسمة في سباق دوري أدنوك للمحترفين، حيث حصل قبل المباراة على يومين فقط للاستشفاء، مقابل ثمانية أيام كاملة لفريق العين، الذي تمكن من الحفاظ على استقرار تشكيلته الأساسية، بعكس شباب الأهلي الذي لم يكن قادراً على ذلك بسبب الإصابات وضغط المباريات. ورغم الخروج دون ألقاب، شدد سوزا على أن الأرقام تؤكد قوة الفريق، بعدما أنهى الموسم كأقل فرق الدوري استقبالاً للأهداف، وأكثرها تسجيلاً للأهداف، وهو ما يعكس حجم العمل الكبير الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني.

كما أكد المدرب البرتغالي أن جميع هذه العوامل أثرت على الفريق من وجهة نظره الشخصية، لكنه في المقابل يشعر بالفخر الكبير بما قدمه اللاعبون من قوة تنافسية وروح قتالية، مؤكداً أنهم كانوا يستحقون نتائج أفضل، إلا أن بعض الظروف واللحظات الحاسمة حرمت الفريق من التواجد في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن الفوز ببعض المباريات المهمة الأخرى خلال الموسم





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبورت كرة القدم أهلي بطولات موسم 2025-2026 تتويج بلقب الدوري كأس سوبر إعمار كأس صاحب السمو رئيس الدولة درع كأس السوبر الإماراتي القطري إصابات ضغوط المباريات تغييرات طبيعة المنافسة فارق كبير بين المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخ جدول المباريات كان عاملاً مهماً للغاية في تراج

United States Latest News, United States Headlines