باريس سوسايتي توسع حضورها في الإمارات بأربع وجهات جديدة

تخطط مجموعة باريس سوسايتي لافتتاح أربع وجهات في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة بين أواخر 2026 وأوائل 2027، في توسع يعزز حضورها بالإمارات.

تعتزم مجموعة باريس سوسايتي (Paris Society)، المتخصصة في تشغيل وإدارة المطاعم ومرافق الضيافة، توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق أربع وجهات جديدة موزعة بين دبي وأبوظبي ورأس الخيمة. وتمتد فترة الإطلاق من أواخر عام 2026 وحتى أوائل عام 2027، وفق ما أعلنته المجموعة، في خطوة تعكس جاذبية السوق الإماراتية للعلامات العالمية المتخصصة في المطاعم وتجارب الضيافة الراقية.

وتتصدر هذه التوسعات عودة المطعم الياباني الباريسي الشهير مون (Mūn) إلى الواجهة العالمية، عبر فرع جديد في وجهة جي 1 بيتش (G1 Beach) بدبي. كما تشمل الخطة إطلاق نادي آنزو الشاطئي في رأس الخيمة، ومقهى جيجي كافيه في أبوظبي، ومطعم سيغا سيغا (Siga Siga) اليوناني في دبي. ولم تحدد المجموعة حتى الآن المواعيد الرسمية لافتتاح كل وجهة على حدة.

Also read مصر تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة 33% لمواجه أزمة الطاقة

تفاصيل الوجهات الأربع لمجموعة باريس سوسايتي في الإمارات

تتوزع الوجهات الأربع على ثلاث إمارات، إذ تستحوذ دبي على مشروعين هما فرع مطعم مون في جي 1 بيتش ومطعم سيغا سيغا في فندق 25 أورز ون سنترال. أما نادي آنزو الشاطئي فيقع في رأس الخيمة، ومقهى جيجي كافيه في أبوظبي، وهو ما يمنح المجموعة حضوراً في ثلاث وجهات مختلفة ضمن الدولة.

يقدم مطعم مون مفهوماً يجمع بين فنون الطهي اليابانية واللمسات الباريسية، من خلال قائمة تضم أطباقاً يابانية معاصرة مصممة للمشاركة. وتتوزع مساحته بين صالة طعام داخلية وحديقة خارجية مطلة على الشاطئ. ويُذكر أن العلامة انطلقت أصلاً من جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس.

Advertisement

يتبنى مطعم سيغا سيغا مفهوم الحانة اليونانية التقليدية المعروفة باسم تافيرنا، ويضم مناطق لتناول الطعام داخلية وخارجية، وشرفة بحديقة، وردهة للمشروبات. كما تتضمن التجربة عروضاً لمنسقي الأغاني وموسيقى حية، في أجواء مستوحاة من الضيافة اليونانية.

رؤية رضوان قاسم لأهداف المجموعة من التوسع الإماراتي

أكد رضوان قاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة باريس سوسايتي، أن استقطاب علامة مون إلى دبي ظل طموحاً للمجموعة منذ فترة. ورأى أن المطبخ الياباني للمطعم وطابعه الباريسي سيضيفان تجربة مختلفة إلى مشهد المطاعم في المدينة.

وأوضح قاسم أن المجموعة ترى في جي 1 بيتش فرصة للمساهمة في تطوير وجهة تشكل تجارب الطعام أحد محاورها الرئيسية على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن المشروع يعكس ثقة المجموعة الكبيرة بدبي، وبالكفاءات التي ستسهم في بناء المرحلة المقبلة من مسيرتها في المنطقة.

في المقابل، تعمل المجموعة في رأس الخيمة على تطوير وإدارة نادي آنزو الشاطئي بالشراكة مع شركة الحمرا، ليكون جزءاً من مشروع الحمرا بورد ووك الترفيهي المطل على الشاطئ. ويقدم النادي مفهوماً يجمع بين المأكولات المتوسطية وتجارب الاسترخاء بجوار المسبح، إلى جانب العروض الموسيقية.

Advertisement

أثر التوسع في أبوظبي وخطط المجموعة للفترة المقبلة

تستعد مجموعة باريس سوسايتي في أبوظبي لإطلاق جيجي كافيه، وهو مفهوم جديد منبثق عن علامة جيجي ريغولاتو ضمن مشروع سعديات غروف التابع لشركة الدار العقارية في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. وسيقدم المقهى تجربة إيطالية تجمع بين مساحات الطعام الداخلية والشرفة الخارجية، بما يضيف خيارات جديدة للمطاعم والمقاهي في المنطقة الثقافية.

تأتي هذه الافتتاحات بعد سلسلة من التوسعات الدولية للمجموعة في تركيا واليونان والبحرين والولايات المتحدة. وتتضمن خططها لعام 2027 تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية وأوروبا والولايات المتحدة وجزر المالديف، مع الإعلان لاحقاً عن مواقع ومفاهيم جديدة.

يعكس تنوع المشروعات الإماراتية توجه باريس سوسايتي إلى بناء محفظة متعددة المفاهيم تجمع بين المطاعم المتخصصة والنوادي الشاطئية والمقاهي والوجهات الترفيهية. ويستفيد هذا التوجه من تنوع السوق المحلية ومن الطلب المتزايد على تجارب الطعام والضيافة ذات الطابع العالمي، وفق ما تضمنه الإعلان.